Votum Klima ass eng Plattform, déi net manner wéi zwou Dose Lëtzebuerger Net-Regierungsorganisatiounen aus der Beräicher Ëmwelt- an Naturschutz, de Finanzen oder dem Sozialen regroupéiert.

D’Ambitiounen am Beräich Klimaschutz a Klimagerechtegkeet géifen dacks nawell ze wënschen iwwreg loossen, heescht et um Dënschdeg de Moien an engem Communiqué.





Zwar géifen d’Theme Klima an Energie an alle Programmer opdauchen, mä dacks vill ze lapidar. Déi Gréng an Déi Lénk komme bei der Analys vu Votum Klima gutt ewech, an d’DP géif och stelleweis gudde Wëllen weisen.

Déi aner Parteie géifen, och wann hire Walslogan et zwar suggeréiert, e klore Plang vermëssen doen.



PDF: Pressecommuniqué