Par rapport zu 2016 gouf et zejoert an der Produktioun vun Elektrizitéit eng Hausse vun 31% vun erneierbaren Energien.

Dat geet aus dem Rapport d'activités vum Regulatiouns-Institut ILR vum Joer 2017 ervir. Déi Hausse ass haaptsächlech op déi nei Wandparken zréckzeféieren, déi op de Stroumreseau installéiert goufen a mat Hëllef vun deenen vill méi produzéiert konnt ginn.



Vue datt zousätzlech Wandparken geplangt sinn, ass et och eng Tendenz, déi dem ILR no weider klamme wäert.



Wat d'Energiepräisser ugeet, sinn dës déi lescht 2 Joren zimlech niddreg gewiescht. Dëst Joer sinn d'Präisser allerdéngs am Gaang um Grousshandel ze steigen, wat dozou feiere wäert, datt d'Energiepräisser am Gas an Elektresch d'nächst Joer liicht klamme wäerten.









