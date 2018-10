E Policewon war op der A1 a Richtung Tréier ënnerwee, wou si op der Héicht vum Kierchbierg op d'A7 gefuer sinn. An der laanggezunner Lénkskéier si si du vun engem Auto iwwerholl ginn, dee kloer ze séier ënnerwee war. Den Auto ass a Richtung Tunnel Stafelter gefuer an huet weider beschleunegt. Ewéi den Auto an den Tunnel eragefuer ass, gouf dëse mat 189 Km/h gemooss.Den Auto war ënnerwee a Richtung Miersch an hat am Tunnel Grouft schonns 200 Km/h drop. Eréischt am Ausgang vum Tunnel konnt d'Police opschléissen. Hei huet de Chauffer vum Auto direkt op d'Blo Luuchte reagéiert an huet esou staark ofgebremst, dass en an enger klenger Abuchtung op der lénkser Fuerbunn stoebliwwen ass. Aus Sécherheetsgrënn ass ee vun der Autobunn erofgefuer. Bei der uschléissender Kontroll huet sech erausgestallt, dass de Chauffer nach net laang de Permis hat. De Führerschäin gouf agezunn an et gouf ee Fuerverbuet ordonnéiert.