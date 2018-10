© RTL Archivbild

Mir fannen zu Lëtzebuerg net déi Profiller déi mer an eise Betriber brauchen, dat seet den Direkter vun der Fedil. Dem René Winkin no, goufen eng Rei Hiewelen ëmgeluecht, déi gëllt et elo weiderzeféieren.



Dem Direkter vun der Businessfederation no, misst een den Adaptatiounen, déi an dëser Legislatur ugestouss goufen, also fir d'éischt emol eng Chance ginn. Wat misst d'Haaptprioritéit vum nächsten Educatiounsminister ginn?

Mir mussen déi Jonk nach méi sensibiliséieren fir déi Méiglechkeeten, déi et an de Wëssenschaften an an den Technikberuffer gëtt. Mir hu elo eigentlech e Joerzéngt vu sozio-edukativem Secteur hannert eis. Mat der Aféierung vun der Fleegeversécherung an der Kannerbetreiung. Dat dierf een net onbedéngt op déi nächst 10, 20 Joer. Den Ament hu mer extrem Erausfuerderungen an den Industrie- an Technologiebetriber. Do brauche mer déi richteg Leit.

An déi Leit, do géifen d'Betriber all kloen, géifen se haut net um Lëtzebuerger Marché fannen.

Mir haten virun zwou Woche Verwaltungsrot vun der Fedil an do huet jiddereen, ouni Ausnam gesot, si géifen net déi Leit fannen, déi se brauchen an dann och nach zum Deel un de Staat verléieren. Dat ass de Fall queesch duerch all Secteur.

Stéchwuert Digitaliséierung. Hei goufen ënnert dem Claude Meisch nieft den Ipad-Klassen jo notamment zanter der Rentrée Informatik-Sektiounen an 3 Lycéeën ugebueden. Wat duerchaus vum René Winkin begréisst gëtt.

Et muss een natierlech kucken an de Quantitéiten, wéi déi Jonk dës Ausbildung maache kënnen an ob sech dat um Aarbechtsmarché bemierkbar mécht. An der Educatioun bräicht een ëmmer eng ganz laang Virlafzäit bis een d'Resultater gesäit.

Hei wier sécher net nëmmen de Feeler an der Educatioun ze sichen. D'Schoul kéint natierlech nëmme sou vill Leit produzéieren, wéi der ënnerwee sinn.

Schouldirekter fannen mol net déi néideg Proffen a verschiddene Fächer. A wa mer gär hätten, datt mer duerno gutt ausgebilte Chemiker hunn, hu mer Interêt gutt Chimiesproffen an de Lycéeën ze hunn. Et ass sécher eng Fro vu Quantitéit. Op der anerer Säit ass et awer schued, wa Schüler a Secteuren orientéiert ginn,. déi duerno Sakgaasse sinn.

E grousse Konkurrent gesäit d'Industrie och nach ëmmer am Staat. Duerfir missten déi Jonk d'Opportunitéiten, déi se am Privatsecteur an an der Industrie zu Lëtzebuerg hunn, kloer virun An gefouert kréien.