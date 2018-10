© Archiv

Verontreiung, Bedruch, Banqueroute frauduleuse, Ënnerschloe vu Gesellschaftsverméigen, Wäisswäsche vu Suen, net-Virleeë vu Joreskonten a Feele vun Autorisations d'établissement: Dat sinn d'Virwërf un d'Adress vun engem fréiere Multiplan-Manager vu 67 Joer, deen dowéinst vun en Dënschdeg un um Stater Geriicht de Prozess gemaach kritt.



Et geet ëm ronn 25 Milliounen Euro, déi den Ugekloten tëscht Januar 2007 a Mäerz 2010 soll ënnerschloen oder verschwent hunn, dat ënner anerem zum Schued vun der Gesellschaft „Belval Plaza“.

Multiplan-Manager viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



De beschëllegte Manager vu 7 Multiplan-Sociétéite soll dës Sue vun deenen ofgezwackt hunn, déi hien ënner anerem en vue vun der Entwécklung vun de Projete Belval Plaza I, Belval Plaza II a Belval Plaza Tower op de Frichë vun Esch-Belval zur Verfügung gestallt krut. De Mann sot viru Geriicht, hie wär net d'Accord mat all de Virwërf. Hien hätt ni eleng gehandelt a kéint sech net virstellen, Saache vermëscht ze hunn. Op e steiertechneschen Avis hin hätt hien tëscht Februar a Mee 2009 iwwer 20 Millioune vu Multiplan ofgezunn, op seng eege Konten.Multiplan hätt fir de Betrib en Helikopter kaf, deen hien net perséinlech gebraucht hätt, an e Fliger, deen awer de Besëtz vun enger anerer Societéit war. Dat wär him vun engem Expert esou ugerode ginn. Op d'Remark hi vum President vum Geriicht, et wär e Schoulbeispill fir en Abus de biens sociaux, dass d'Firma Wäi fir 29.000 Euro kaf hätt, huet de Mann geäntwert, Leit hei am Land hätten um Enn vum Joer eng Këscht dovu kritt. Well dat am Grand-Duché awer net gutt gesi wär, hätt een dat net méi gemaach. Konschttableaue fir iwwer 300.000 Euro, déi als Dekoratioun fir Büroe geduecht waren, géifen an engem Depot zu Antwerpen an der Belsch leien, sou den Ugekloten. Dat war fir de Riichter nei.„Wat hutt Der verdéngt um Projet Belval?“, wollt de President vum Geriicht nach wëssen. „Ech hätt sollen eppes verdéngen!“, sot de Beschëllegten, ma well aus dem Projet näischt gi wär, hätt hien och näischt verdéngt a souguer ganz vill verluer!Fir dëse Prozess sinn am Ganzen 9 Sëtzungen oder 3 Woche virgesinn.