Klickt op d'Foto, fir op eise Waldossier ze kommen.

Hei op RTL Radio, Tëlee an Internet gitt dir de ganzen Dag iwwer am Detail informéiert. Eis Onlineredaktioun ass vun elo 8 Auer un aktiv. Um Radio fänkt de Mëtteg um 13 Auer d'Emissioun "Walen Spezial" un, mat Analysen, den éischte Resultater déi am Laf vum Mëtteg era kommen, souwéi éischte Reaktiounen.gitt dir dann vun den Owend 18.30 Auer un iwwert all déi wichteg Resultater, Statistiken an Héichrechnungen informéiert a kritt och déi wichtegst Interviewen an aktuellste Reaktiounen ze gesinn an ze héieren.