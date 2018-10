Video-Serie iwwer d'Educatioun: Quereinsteiger (09.10.2018) Nodeem et d’lescht Joer eng Penurie beim Personal an der Grondschoul gouf, kënne jo zënter dëser Schoulrentrée och Leit mat engem Bachelor Enseignant ginn.

De Sven Loch huet e Master an der Germanistik an am Schoulmanagement. Nom Studium huet et hien allerdéngs net an de Lycée gezunn.Nodeems hien déi lescht Jore virun allem Sport gehalen huet, ass de Sven elo Titulaire vun engem Cycle 3.1 zu Esch. Parallel zu senger Aarbecht an der Schoul hëlt hien zesumme mat den iwwer 200 anere Quereinsteiger deel un de Formatiounen um IFEN, déi mat engem Crashcours den 3. September dëst Joer ugefaangen hunn.Um Programm fir d’Quereinsteiger stinn insgesamt 240 Formatiounsstonnen. Coursen, déi nieft dem Schaffe suivéiert ginn, dem Sven Loch no awer keng komplett Enseignantsausbildung vun 3 bis 4 Joer kënnen ersetzen.Och d’Cindy Einsweiler huet sech fir de Quereinsteigerprogramm gemellt. Si huet virdrun am Service educatif an engem Musée geschafft. Zënter dëser Schoulrentrée huet si e Kontrakt als Chargée de cours, fir zu Diddeleng ze ersetzen.Natierlech géif si d’Kritik un de Quereinsteiger vu bausse matkréien, op der neier Aarbecht géif se awer näischt dovu spieren a sech wuel fillen.Dat confirméiert eis och d’Enseignante, mat där d’Cindy zesummeschafft, och wa si allgemeng bedauert, dass wéinst der Penurie huet missen op Quereinsteiger zréckgegraff ginn.De Recrutement vu Quereinsteiger an der Grondschoul ass elo mol op 5 Joer limitéiert.