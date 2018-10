© Mike Elsen

AKUT/ Reportage Raphaëlle Dickes



An de leschte Joren huet Akut eng Hausse vun Ëmwelt bedéngte Krankheeten notéiert. Sief et Elektro-Hyper-Sensibilitéit, sief et d'Empfindlechkeet op Chemikalien. An domadder net genuch, erkläert de President Jean Huss.Mee och ass an der Wëssenschaft kloer, datt bei ëmmer méi chronesche Krankheeten, ob dat Diabetis ass, ob et Kriibs ass oder Kaanner Krankheeten wéi ADHS, Autismus an aner Krankheeten, gëtt an der Wëssenschaft gesot, dass et Ëmweltaflëss sinn, déi do eng ganz grouss Roll spillen.Ëmsou manner versteet ee bei Akut, firwat sech an de leschte Joren am Gesondheetsministère an dem Beräich wéineg gedoen hätt.Ech ginn dovunner aus, datt am Ministère bei de Beroder vun der Gesondheetsministesch net genuch gekuckt ginn ass, wat an de leschten 10-15 Joren a Saachen Ëmweltmedezinescher Fuerschung, Epigenetik asw geschitt ass. Well déi weise ganz kloer drop hin, datt e Koup vun deene Krankheeten duerch negativ Ëmweltaflëss provozéiert ginn. Do gëtt et wëssenschaftlech gesinn keen Zweiwel méi. Mee dat schéngt am Ministère vun der Santé nach net ukomm ze sinn.Fir virun de Wahlen erauszefannen, wéi déi eenzel politesch Parteien zu spezifesche Punkten an der Ëmwelt Toxikologie a Medezin stinn, huet den Aktiounsgrupp se, bis op d'Demokratie, alleguer invitéiert e Katalog mat 5 Froen ze beäntweren. D'Halschecht huet allerdéngs net drop reagéiert. Dorënner d'CSV.Et si 4 Parteien, déi hu mol net geäntwert. Dorënner déi gréisst Oppositiounspartei an der Chamber. Déi huet et mol net derwäert fonnt op eise Froekatalog ze äntweren. Dat seet natierlech eppes aus. Déi Leit déi anscheinend fir alles e Plang hunn. Fir Mobilitéit, fir Wunnen... Hu se fir Ëmwelt a Gesondheet, hu se do kee Plang? Fir ëmweltkranke Leit ze hëllefen? Do schénge se entweder de Plang verstoppt ze hunn oder se hu kee Plang.Äntwerte koume vun der Kommunistescher Partei, der DP, der LSAP an déi Gréng. De Jean Huss:Wat een däitlech muss soen: di beschten Äntwerten déi mer kritt hu vun deene 4 Parteien, ass vun der Kommunistescher Partei an déi Gréng. Déi hu sech souguer d'Méi gemaach souguer an hirem Programm unzeginn, wou déi Saache stinn déi se eis geäntwert hunn. Dat fanne mer ganz positiv. Wärend bei DP an LSAP ass et awer méi zögerlech, méi ofwaardend. Mir mussen awer nach e puer Etuden ofwaarden. Op e puer Punkte soe se Amalgam, verschidde Pestizide wéi Neonikotinoide, Glyphosat solle verbuede ginn. Dat fanne mer positiv.Och wären dës Parteien fir d'Ariichtung vun engem Observatoire fir d'Qualitéit vun der Raumloft. Vun der zukünfteger Regierung AN den Oppositiounsparteien, erhofft AKUT sech eng däitlech besser Preventioun virun Ëmwelt Belaaschtungen, souwéi eng Unerkennung an eng Prise en charge vun der Ëmweltmedezin, der Diagnostik an den Therapie.