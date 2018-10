© RTL Grafik

40.000 Leit hu fir den 14. Oktober d'Bréifwal ugefrot. Dat ass en neie Rekord. Bei ville Gemengen hu sech dës Demandë quasi verduebelt, zanter dass et méi einfach ginn ass, d'Bréifwal unzefroen. Iwwerdeems melle sech awer elo an enger ganzer Rei Gemenge Leit, bei deenen et wuel Problemer goufen, well se zwar de "vote par correspondance" ugefrot hunn, ma nach ëmmer keng Post kruten. Och d'Tageblatt hat schonn doriwwer geschriwwen. Wat ass geschitt? Wat sollen déi Concernéiert ënnerhuelen?

Problemer bei Bréifwalen / Reportage Annick Goerens



Déifferdeng, Esch, d'Stad Lëtzebuerg, eng Rei Gemengen hei am Land hu Reklamatioune vu Bierger entgéint geholl, déi nach ëmmer kee Walziedel per Post kruten. Se haten all eng Saach gemeinsam: se hunn hir Demande online iwwer den myguichet.lu ugefrot. Gouf et technesch Problemer? "Nee", seet den Gilles Feith, Direkter vum CTIE, dem Centre des technologies de l'information de l'Etat, deen dës Plattform geréiert.



"Ech mengen et ass esou, dass de Vote par correspondance, déi Prozedur, wou mer awer elo éischte Schätzungen no iwwer 10.000 Leit hunn, déi dat propper ofginn hunn, déi ass genee d'selwecht, wéi all déi aner 245 Demarchen, déi mir um Guichet hunn. Mir hunn dëst Joer iwwer 248.000 Demarchen elo scho propper rezeptionéiert. Et ass natierlech eng Prozedur, déi eng gewësse Komplexitéit huet, par la nature des choses, dir expriméiert doduerch eng Volontéit an dir signéiert dat mat enger digitaler Ënnerschrëft an dat ass net schrecklech einfach."

Haaptproblem schéngt wuel gewiescht ze sinn, dass verschidde Leit de Formular zwar ausgefëllt an och online signéiert hunn, ma en dann awer net un de myguichet iwwerdroen hunn. Dat wär oniwwersiichtlech respektiv net kloer gewiescht, betounen e puer Leit, déi sech bei eis gemellt hunn.

D'Zuele schwätzen awer fir de myguichet, wou dëst Joer 248.000 Demandë gemaach goufen, all Kéiers ouni Problemer. Dem Direkter Gilles Feith deet et op alle Fall Leed, dass dat fir verschidde Leit net geklappt huet an dofir géing een elo kucken, fir et nach méi einfach ze maachen.



"Ech mengen een Usazpunkt, an dat hu mer bei all Prozedur, ass, dass mer zum Schluss een Email hunn. Wann dir schonn eng Kéier eng Prozedur op myguichet gemaach hutt, dann ass dat natierlech normal, dass dir eng Confirmatioun per Email kritt. Ech denken och, dass vläicht beim vote per correspondance vill Leit, déi nach ni am Kontakt ware mam guichet, dat fir d'éischt Kéier gemaach hunn, wat ech begréissen.



En aner Problem mat de Bréifwalen ass, wéi all Kéiers erëm, am Ausland opgetrueden an dat virun allem an Éisträich. E puer Studenten hunn hir Retour-Enveloppë nämlech misse bezuelen, 6 Euro a 90 Cent fir genee ze sinn, well déi Éisträichesch Post d'Couponen net acceptéiert huet. Doropshin huet de Staatsministère der Lëtzebuerger Post Bescheed gesot, déi dunn bei der Éisträichescher Post intervenéiert ass. Och dee Problem wär elo geléist.



Zum Schluss sief och nach gesot, dass déi Leit, déi sech iwwer myguichet net richteg ugemellt hate fir d'Bréifwalen an deemno keng Post kruten, dann e Sonndeg gebiede sinn, an hire Walbüro ze goen, fir ze wielen.