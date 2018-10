Peer-Mediation an de Schoulen (09.10.2018) Als Schüler anere Schüler hëllefen hire Sträit ënnerteneen ze léise – dat ass d’Aufgab vun de sougenannte Peer-Mediateuren.

Zanter 1999 gëtt et de Projet, dee Jonker forméiert, fir hire Komeroden aus Konfliktsituatiounen eraus ze hëllefen. Dräi Weekender verbréngen d’Schüler aus deene verschiddene Schoulen zesummen a léieren op spilleresch Aart a Weis, wéi een am beschte mat Konflikter ëmgeet. E Méindeg krute si vum Minister perséinlech hiren Ofschloss-Certificat.

D’Julie a seng Schwëster d’Pauline hunn och e Méindeg hiren Certificat kritt. Déi zwou 4e-Schülerinne si motivéiert a géifen am léifsten nach vill méi dacks hëllefen, wéi bis elo.

"Et mécht mir Spaass, de Kanner ze hëllefen, e Sträit ze léisen an ech hoffen, dass méi Kanner bei eis kommen, well et ass nach net sou entwéckelt bei eis an der Schoul.", ënnersträicht d'Julie Kremer, Peer-Mediator am Lycée Hubert Clément zu Esch-Uelzecht.



Effektiv kommen déi jonk Mediateuren op ville Plazen nëmme seelen zum Asaz. Am Lycée Hubert Clément zum Beispill wieren et an der Moyenne nëmmen eng bis zwou Mediatiounen am Joer. Ma dat eleng wier och net Sënn vun der Saach, mengt d’Morgane Mayer, Responsabel fir de Projet Peer-Mediation am Escher Lycée.

Si gesäit de Projet net als Solutioun, fir de ganze Lycée viru Konflikter "ze retten", mä vill méi als gewënnbréngend fir déi Schüler selwer. Wa si dräi Weekender op esou eng Formatioun ginn, géife si awer vill fir sech selwer léieren.

Organiséiert gëtt dës Formatioun vum Service national de la Jeunesse. Zanter dem Ufank vum Projet goufe scho knapp 1.700 Schüler a Schülerinnen zu Peer-Mediateuren ausgebilt. E Méindeg kruten op en Neits 164 Kanner a Jugendlecher an 42 Erwuessener, déi als Coach forméiert goufen, hire Certificat.

"Déi, di fäerdeg sinn, ginn offiziell zertifiéiert vum Minister, wat fir si eng ganz wichteg Saach ass, well dann ënnerstrach gëtt, dass dat e fräiwëllegt Engagement ass an hirer Schoul.", esou de Gilbert Graf, Schoulbegleeder Peer-Mediation.



An dat Engagement fänkt deelweis scho fréi un: Nieft de 16 Lycéeë ginn et an Tëschenzäit och 4 Grondschoulen, déi beim Projet matmaachen.