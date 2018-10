Fir e Mann, deem e Viol vun enger Duechter vu sengem Ex-Patron virgehäit gouf, soll et bei der Strof aus 1. Instanz bleiwen: Dat huet allzäit en Dënschdeg d'Vertriederin vum Parquet général am zweete Prozess gefuerdert. Deemno sollt d'Prisongsstrof vu 6 Joer mat Sursis confirméiert ginn.Am Juli zejoert war de Mann heizou veruerteelt ginn; doriwwer eraus war dunn decidéiert ginn, dass hien am Ganze 4 Partie-civille 7.000 € Schuedenersatz sollt bezuelen. D'Faiten, déi op den Zäitraum tëscht Mäerz 2013 an Abrëll 2014 zréckginn, gi vum Mann awer weider kontestéiert.Hie wär weder mat de Beschëllegungen, nach mam 1. Uerteel averstanen, sot de Mann, well hie keng Relatioun mat den zwee Meedercher vu sengem fréiere Chef gehat hätt. Mat deem hätt hie Problemer gehat, well deen hien net respektéiert hätt. Wat d'Reprochen u seng Adress ugeet, hätt hie seng Aarbecht gemaach a soss näischt; et wäre Saachen opgebauscht ginn, ma ni eppes geschitt. Obwuel jiddereen eppes wéilt gesinn hunn, wär keen intervenéiert, huet den Ugeklote betount.Nodeems de Me Boudene als Affekot vun den Elteren allkéiers 5.000 € Schuedenersatz fir déi gefrot hat, huet den Affekot vum Beschëllegte gemengt, de ganzen Dossier wär e Montage. Fir de Me Knaff sollt säi Client bestrooft ginn, well hie säin Ex-Patron erausgefuerdert hat; op Grond vun enger Plainte, am Mee 2014, géint de fréiere Chef war deen nämlech am Mäerz zejoert op der Cour d'appel wéinst Mënschenhandel zu 18 Méint Prisong mat Sursis condamnéiert ginn. Hien hat ë.a. den elo Ugekloten tëscht 2011 an 2014 a sengem Restaurant an der Stad ënner mënschenonwierdege Konditioune schaffe gelooss! Am Viol-Dossier hätten d'Eltere vum Meedchen eréischt reagéiert, nodeems säi Mandant Plainte gemaach hat, sou den Affekot; op Grond vun Zweiwele sollt säi Client fräigesprach ginn.Dogéint huet d'Vertriederin vum Parquet général erkläert, de Beschëllegten hätt gewosst, dass eng Plainte wéinst Viol op hie géif duerkommen; vläicht wär hien där mat enger eegener zevirkomm. Et géifen och, nieft de konstanten Aussoe vum Meedchen, Deklaratioune vu Mataarbechter virleien, déi och net d'accord ware mat den Aarbechtskonditioune vum Chef. Virun deem Hannergrond sollt dat 1. Uerteel confirméiert ginn.