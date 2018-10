Um Mëttwoch de Moie koum et op der N2 zu engem Accident tëscht engem Gefaangenen-Transporter vun der Police an engem Auto. 8 Persoune koumen an d'Spidol.

© Olidom Multimedia

© Olidom Multimedia © Olidom Multimedia © Olidom Multimedia © Olidom Multimedia « ZréckWeider »

Et war géint 8.30 Auer wéi en Auto aus dem Rondpoint Irgäertchen a Richtung Sandweiler gefuer ass. De Prisonéier-Transport koum aus der anerer Richtung. Op der Héicht vun enger Chantiersafaart huet den Automobilist d'Kéier gemaach an dobäi de Police-Won iwwersinn. Dee konnt net méi mat Zäite bremsen, an ass dem Auto an d'Bäifuerersäit gerannt.De Chauffer vum Auto, 4 Policebeamten an 3 Prisonéier koume fir eng Kontroll an d'Spidol.