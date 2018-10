© RTL / Mike Elsen

D'Verhandlungen iwwert en neie Kollektivvertrag am Secteur vun de privaten Autobusse stiechen an enger Sakgaass. Dat huet den Transportsyndikat ACAL vum OGBL am spéide Mëttwoch de Moien erkläert. Et wär ee mat engem kategoresche Refus vun der Federatioun vun de Busbedreiwer FLEEA* konfrontéiert, fir iwwert e Reduzéiere vun den Aarbechtszäitamplituden ze schwätzen. Dobäi kéinte privat Buschauffeuren de Moment bis zu 15 Stonnen den Dag am Déngscht vun hirem Betrib sinn, ouni fir hir Disponibilitéit belount ze ginn.

Zu de Kollektivvertragsverhandlunge sot den Zentralsekretär Romain Daubenfeld ënnert anerem, dass bei der leschter Verhandlung e Vertrieder vun der FLEEA gesot, dass e Mann deen 12 Stonne schafft oder sengem Patron zur Verfügung steet, dee kéint net midd sinn. Doropshi wier ee skandaliséiert gewiescht, an dat wier och keng Basis fir Verhandlungen, sou de Romain Daubenfeld. Et géif net drëm goe fir méi Suen ze kréien, mä et géif drëm goen, d'Privatliewe mam Beruffsliewe koordinéieren ze kënnen. Virun allem awer géing et ëm d'Sécherheet vun de Chaufferen an de ville Passagéier goen.





De Romain Daubenfeld



Wéineg Leit wäre sou flexibelen Aarbechtszäiten ausgesat wéi d'privat Buschaufferen, sou de Romain Daubenfeld, fir deen déi ronn 2.500 Betraffen net als Salariéen zweeter Klass dierften ugesi ginn. Den OGBL fuerdert dofir, dass d'Amplitude op 10 Stonnen den Dag limitéiert gëtt.





*Fédération Luxembourgeoise des Exploitants d'Autobus et Autocars a.s.b.l