© RTL Archivbild

De Psycholog huet am Kader vun der Rentrée an engem Artikel op Lacunnen am aktuelle System higewisen, deen desorganiséiert wier. Dem Gilbert Pregno no, gëtt och mat de Kompetenzzenteren net am Sënn vun de Kanner gehandelt.

2010 schonn ass eng Etüd vum CRP Santé zur Konklusioun komm, datt et zu Lëtzebuerg ze vill Hëllefsstrukture gëtt an datt doduerch keng Zesummenaarbecht entstoe kann. D'Iddi vun den neie Kompetenzzenteren, ass dem fréieren Direkter vum Kannerschlass no, um Räissbried ausgeschafft ginn, ouni ze wëssen, wat um Terrain leeft an ouni sech déi néideg Zäit ze huelen. Et kéim fir, datt Kanner vun 0 bis 18 Joer vu bis zu 25 verschiddenen Ekippe betreit ginn, wat dann ëmmer nees zu engem Broch féiert, mat negative Konsequenze fir d'Entwécklung.

"Dat ass wéi wann een eng Stad géing bauen a jidderee baut säin Haus dohinner wou e wëll an et ass kee richtege Plang."

Jo, d'Schoul huet net déi néideg Moyene fir mat Schüler ëmzegoen, déi "gestéiert sinn" an déi stéieren, weess och de Gilbert Pregno, mä:

"Elo ginn dann op eemol mol 6 nei Zentere geschaf. Déi solle vun Oktober, November u funktionéieren. Dat wäert de Fall net sinn. Et weess een net wat d'Konzept ass. Ech hunn héieren, an deenen Zentere géif keng Schoul gehale ginn, ma dat ass héichproblematesch, well all Kand huet Recht op Schoul. Et gëtt eppes gemaach, wat net am Sënn ass vun de Kanner."

Et dierft och kee mengen, datt all Kand a sou engem Zenter souzesoen wéi en Auto an der Garage "gefléckt" ka ginn:

"Do huet sech schonn eng Psyche opgebaut, déi funktionéiert net sou richteg. Déi Kanner hu vill sozial Problemer. An du muss een einfach dovunner ausgoen, datt een dat bei enger Rei vu Kanner net gefléckt kritt. Bei anere kéint ee frou sinn, datt et net méi schlëmm gëtt a bei enger Rei kéint een dovunner ausgoen, datt et sech verbessert."

An den Ae vum Gilbert Pregno misst virun allem sou fréi wéi méiglech intervenéiert ginn, beim klenge Kand a firwat net, wann et muss sinn, schonn an der Schwangerschaft. Eng seriö Diagnostik, an déi och d'Eltere mat agebonne ginn. De Ministère misst sengersäits den Terrain mat abannen.

"Wann een dovunner ausgeet, datt d'Expertise an de Ministère läit, wéi dat elo de Fall ass, dann ass dat eng mëttelgrouss Katastrophe, well déi wëssen u sech net, wat gebraucht gëtt."

Lëtzebuerg ass e Land wat vill Suen investéiert, wat awer net kuckt wat d'Kanner wierklech brauchen, an dat si fest Bindungen, sou de Psycholog. E Kand géif awer besser léieren, wann et Sécherheet opbaue konnt tëscht 0 an 2 Joer. Leider wier d'Suerg ëm dat kleng Kand net ëmmer méi d'Prioritéit vun den Elteren.