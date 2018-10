Déi zwee participéiere just nach un enger Elefanteronn op RTL Télé dëse Freideg. Firwat geet de Xavier Bettel engem direkten Duell mam Etienne Schneider aus de Féiss? Ganz einfach: well d’DP guer keen Interêt huet, mengt de François Aulner an dëser Analys.



Keen Duell Bettel-Schneider: Reportage François Aulner





D’Resultat vun de Walen e Sonndeg ka kee viraussoen. Trotzdeem, laut probabelsten Zeenarien, gëtt den Etienne Schneider net Premier a vun dohier huet d’DP guer keen Interêt den Uschäin ze ginn, de Schneider kéint et ginn a se huet keen Interêt ze riskéieren, sech a leschter Minutt nach d’Fangeren ze verbrennen. Erklärung: Déi eenzeg Méiglechkeeten, déi den Etienne Schneider huet fir Premier ze ginn, sinn nämlech: d’LSAP hëlt de Retard vun 10 Sëtzer op d’CSV op, oder d’Blo-Rout-Gréng Koalitioun behält eng Majoritéit an d’LSAP geet als Stäerkst vun deenen 3 ervir.Nëmmen, souguer an deem Fall, wäert d’DP der LSAP e Stréch duerch d’Rechnung maachen. Huele mer un, d’LSAP behält 13 Sëtz, d’DP fält op 12 an déi Gréng gewannen een a kommen op 7. Fuerdert den Etienne Schneider de Staatsministère, kann d’DP entscheeden de Vizepremier mat LSAP an déi Gréng oder Vizepremier mat der CSV ze stellen. E bësse gehopst wéi gesprongen?Net wierklech: Engersäits huet Blo-Rout-Gréng kee gemeinsame Projet méi wéi 2013 – hat jo den Alex Bodry Reporter géigeniwwer lucid erkannt. Anerersäits sinn d’Schnëttstellen tëscht DP an CSV éischter méi kloer, wéi mat zwou Parteien, déi am Walkampf e bëssen e Retour op hir Originne gemaach hunn.Sief et an der Fro vun der Besteierung vu Betriber, wéi och bei enger méi interventionistescher Approche an der Landesplanung an am Logement: d’CSV an d’DP si sech – programmatesch op d’mannst – méi no wéi déi aktuell Partner.D’Resultat vun de Wale ka kee virausgesinn. An awer, soulaang se net ënner 11 oder 10 Setzer fält, wäert d’DP dëse Sonndeg an der komfortabelster Situatioun sinn: géing et iergendwéi awer arithmetesch durgoë fir eng Weiderféierung vun der Blo-Rout-Grénger Koalitioun, wäert de Xavier Bettel déi just nach emol agoen wann hien de Staatsministère behale kann, soss Vizepremier mat der CSV ginn.Eng CSV-Gréng Majoritéit iwwregens, déi bis ewell héich gehandelt gouf – ass rezent manner erwäänt ginn, eleng well dat arithmetesch ganz schwiereg géing ginn. Doriwwer eraus schéngt et rezent e Revirement ginn ze hunn bei deene Gréngen, déi elo mi kloer fir eng zweet Blo-Rout-Gréng Constellatioun sinn, wéi eng Juniorpartnerschaft mat enger grousser CSV.Sief nach dobäi bemierkt, datt 2013 - am Bezierk Zentrum - de Xavier Bettel ronn 24.700 perséinlech Stëmme krut, also 9.000 méi wéi de Etienne Schneider (a souguer 10.000 méi wéi de Claude Wiseler). Deemools schonn hat seng zeréckhalend Presenz an der Campagne seng Friichte gedroen.D’Resultat vun de Wale ka kee virausgesinn. Theoretesch kann all Kandidat Premier ginn… A wien et gëtt, gëtt ee fréistens sonndes owes gewuer.