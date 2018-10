An de soziale Medien zirkuléiert ee Sondage mam Numm „Luxembourg Polls“ iwwert d'Chamberwalen an d'Sëtzverdeelung. Dee Sondage ass ee Fake.

D'Fake-Walprognos gouf weder vun RTL an dem Lëtzebuerger Wort an Optrag ginn, nach gouf se vun TNS-Ilres duerchgefouert an huet och keng demoskopesch Grondlag.

D'TNS-Ilres huet bei der Opsiichtsautoritéit Alia* eng Klo agereecht.

*Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel