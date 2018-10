An de Gespréicher goung et virop ëm déi finanziell Situatioun vun der UNRWA, dem Büro vun de Vereenten Natioune fir palestinensesch Flüchtlingen am noen Osten.

Si war ugangs dës Joers an där schlëmmster finanzieller Kris an hirer Geschicht, nodeems d’USA decidéiert haten, hire finanzielle Bäitrag ze sträichen.



Dat waren op ee Coup 300 Milliounen Dollar manner. Lëtzebuerg huet seng Contributiounen ëm 10 Prozent erop gesat, vu 5 Milliounen op 5,5 Milliounen.



An deem Kontext huet de Commissaire Général Pierre Krähenbühl och en Accord mam Minister Romain Schneider ënnerschriwwe fir e Projet am Beräich vun der Gesondheet, e Projet dee virun allem Fraen a Kanner soll ze gutt kommen.





Offiziellt Schreiwes

Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA - United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East), Pierre Krähenbühl, s'est rendu à Luxembourg, le mercredi 10 octobre 2018, pour une visite de travail.



Il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, ainsi que par le ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire, Romain Schneider, pour des entrevues bilatérales.



Alors que l'UNRWA connaît la plus grave crise financière de son histoire, suite notamment à la suspension des contributions décidée par l'administration américaine, les discussions ont porté sur les moyens de remobiliser la communauté internationale autour de la protection des droits et de la dignité des réfugiés palestiniens, ainsi que sur l'importance du financement de l'UNRWA en vue d'assurer la prévisibilité, la flexibilité et la durabilité de ses ressources.



«Le Luxembourg a toujours soutenu l'UNRWA qui œuvre à Gaza, en Cisjordanie, au Liban, en Jordanie et en Syrie», a expliqué Jean Asselborn, en précisant que «l'Office est tout à fait vital pour les réfugiés palestiniens qui, sans lui, verraient leur accès aux services sociaux, en particulier à l'éducation et à la santé, gravement menacé, avec toutes les conséquences néfastes qui en résulteraient».



Dans ce contexte, Jean Asselborn a fortement déploré la décision des États-Unis de suspendre leurs contributions financières. Il s'est réjoui que «le retrait des États-Unis a entraîné une contreréaction d'acteurs importants de la scène internationale», mais il a souligné que «cet effort commun doit perdurer au-delà de 2018 si nous voulons que l'UNRWA puisse continuer de fonctionner au bénéfice des réfugiés palestiniens».



Rappelant que le Luxembourg rejette toute conditionnalité politique de l'aide humanitaire, y compris aux Palestiniens, Jean Asselborn a souligné qu'«il est tout simplement inacceptable de prendre en otage les plus vulnérables», ajoutant qu'«au lieu d'accabler les victimes et l'Office des Nations unies qui leur fournit des services essentiels, nous devrions faire tout notre possible pour préserver l'espoir et la dignité des réfugiés palestiniens».



De même, le ministre Romain Schneider a rappelé que le Luxembourg a toujours été un partenaire fiable et prévisible de l'UNRWA. Rappelant que «le Luxembourg est prêt à augmenter ses contributions volontaires à l'UNRWA dans le prochain accord de partenariat stratégique de 2019 à 2021», le ministre Romain Schneider a signé avec le commissaire général Pierre Krähenbühl un protocole d'accord pour un nouveau projet pluriannuel dans le domaine de la santé, notamment en faveur des femmes et des enfants.



Le Commissaire général a remercié le gouvernement luxembourgeois pour «son engagement et son soutien sans faille à l'UNRWA et aux réfugiés de Palestine».