Wat sinn d'Haaptpunkte vun der LSAP kuerz virum Walkampf? (10.10.2018) D'LSAP wëll op der leschter Ligne droite fir de Walsonndeg nach emol hir stäerksten Argumenter ervirdoen.

D'LSAP wëll op der leschter Ligne droite virum Walsonndeg nach emol hir stäerksten Argumenter ervirdoen. Si huet e Mëttwoch am Märeler Park e puer vun hire Mesuren, mat deene si sech vun anere Parteien ënnerscheede wëll, zesummegefaasst.





D'LSAP wëll op der leschter Ligne droite fir de Walsonndeg nach emol hir stäerksten Argumenter ervirdoen.

Di 4 regional LSAP Spëtzekandidaten hunn an hirer wuel leschter Pressekonferenz virun de Walen nach eng Kéier op hir Haaptpunkten aus dem Walkampf opmierksam gemaacht an Differenze mat anere Parteien ënnerstrach. An dat virun ongewinnter Kuliss.

Bei beschtem Wierder am Märeler Park direkt virum grousse Weier krute Journalisten an den een oder anere virwëtzege Spadséiergänger nach eng leschte Kéier virum grousse Rendezvous de Point gemaacht.





Bilan vun der LSAP virum Walsonndeg - Reportage Ben Frin



D'Steiere fir Betriber erofsetze wier onnéideg sot de Spëtzekandidat am Zentrum Etienne Schneider, am Logement misst een ënner anerem d'Prozedur verkierzen an d'Mobilitéit als Service ugesinn. De Spëtzekandidat am Osten Nicolas Schmit fuerdert eng staark Adem fir méi Formatioun, fir sou de Chômage weider ze reduzéieren. Et ass ee fir eng Aarbechtszäitverkierzung an eng gerecht Verdeelung vun de Produktivitéitsgewënner an deem een d'Léint am allgemenge géif eropsetzen, ënnert anerem och de Mindestloun.Et ass een och fir eng Flexibiliséierung vun der Aarbechtszäit awer negociéiert an equilibréiert.

De Spëtzekandidat am Norde Romain Schneider huet iwwer d'Punkte Gesondheet, Sozial- a Fleegeversécherung geschwat. Hien fuerdert, dass och eeler Leit sech virun aktiv um Gesellschaftsliewe kënne bedeelegen. Dës Leit dierfte keng Angscht virum al ginn hunn an dofir misst een och weider encouragéieren, dass dës Persounen en Austausch kréien ënnert eneen. Bastelen, kachen, Kaarte spillen an dat eben ënnert eneen. Et misst eng aktiv Fërderung vum al gi suivéieren.

De Jean Asselborn, LSAP Spëtzekandidat am Süden huet iwwer Europa- a generell Aussepolitik geschwat, mam Message dass Intoleranz net sollt toleréiert ginn. Vum friséierten a falsche Patriotismus géif eng grouss Gefor ausgoen déi ee misst gesinn a konteren. Et wier eng Politik déi dividéiert, déi Angscht maache géif. Eng Politik déi de Wahnsinn vun der nationaler Superioritéit an och vun der Arroganz provozéiert.

Et hätt een eng offensiv Walkampfkampagne gefouert an där ee virun allem Zesummenhalt wollt demonstréieren, d'Zukunft wier fir d'LSAP méi Gerechtegkeet méi Chancen , méi Nohaltegkeet a méi Solidaritéit.

De Communiqué vun der LSAP

"ZUKUNFT ASS MÉI!"

„Der Wahlkampf ist eintönig, die Parteien unterscheiden sich kaum voneinander." Dass dieser in den vergangenen Tagen häufig geäußerte Vorwurf nicht auf die LSAP zutrifft, bewiesen am Mittwochnachmittag die regionalen LSAP-Spitzenkandidaten. Anlässlich einer Pressekonferenz im „Märeler Park" präsentierten sie konkrete Alternativen für eine optimistische, zukunftsorientierte Politik.

„Am Sonntag geht es um mehr als um die Wahl von Personen oder Parteien. Es geht um viel mehr. Es geht um die Wahl zwischen zwei Einstellungen, zwischen einer Politik der Angstmacherei und Schwarzmalerei und einer Politik des optimistischen, pro-aktiven Handelns", umriss Etienne Schneider die Bedeutung der Parlamentswahlen. Die LSAP jedenfalls werde sich konsequent zukunftsgerichtet für mehr Gerechtigkeit, mehr Chancen, mehr Nachhaltigkeit und mehr Solidarität einsetzen, so der nationale Spitzenkandidat der LSAP.

In diesem Sinne und im Gegensatz zu anderen Parteien spricht sich die LSAP gegen eine Senkung der Betriebsbesteuerung aus. „Die Geschenke, die CSV und DP, ohne Not, an die Unternehmen verteilen wollen, belaufen sich auf 600 Millionen pro Jahr, also auf 3 Milliarden Euro für die Legislatureperiode", rechnete Schneider vor. Die LSAP sieht für diese Summen andere Verwendungszwecke: kleine und mittlere Einkommen, Rentner und Alleinerzieher sollen durch eine weiterführende Steuerreform, mit einer Lösung der Problematik um die Steuerklasse 1a, entlastet werden. Die genannten Milliarden könnten ebenfalls dazu dienen, im Rahmen der Einführung der 38-Stunden-Woche und einer sechsten Urlaubswoche, Handwerk und Handel zu unterstützen. „Und etwas finanziellen Freiraum zu haben, für Initiativen im Wohnungsbaubereich, erscheint uns auch nicht verkehrt", sagte Schneider.

Aber auch in Sachen Mobilität unterscheidet sich die LSAP von anderen Parteien durch weitergehende Überlegungen. Neben dem Ausbau der Infrastrukturen im öffentlichen Transport und des Straßennetzes kann die Ausweitung der Heimarbeit sowie die zeitliche Verschiebung des morgendlichen Schulbeginns zu einer Entlastung der Verkehrssituation beitragen. „Aber wir denken heute schon weiter: autonome Fahrzeuge, auf Abruf bereit, und dies in einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit Deutschland und Frankreich, würde es uns erlauben innerhalb von fünf Jahren den Verkehr durch zehn zu teilen", gab der LSAP-Spitzenkandidat erste Einblicke in mögliche Zukunftsprojekte.

Nicolas Schmit, Spitzenkandidat im Osten, nannte seinerseits die kurz- bis mittelfristige arbeitspolitische Priorität der LSAP: Vollbeschäftigung, sprich eine Arbeitslosenquote unter vier Prozent. „Hinter jedem Arbeitssuchenden verbirgt sich ein persönliches Schicksal, steht eine Familie. Das dürfen wir nie vergessen", mahnte Schmit. Die ADEM soll zu einer Ausbildungsagentur ausgebaut, die berufliche Aus- und Weiterbildung als zentrales Anliegen der LSAP dem Ministerium für Arbeit und Beschäftigung unterstellt werden. Schmit wiederholte auch die Position der LSAP zur Digitalisierung: „Diese stellt eine Chance dar, der Gewinn an Produktivität und Flexibilität darf aber nicht unilateral den Arbeitgebern zugutekommen."

Die Antwort auf die „Systemfrage" im Sozialversicherungsbereich beantwortete Romain Schneider unmissverständlich. Mit der LSAP gebe es mittel- und langfristig keine 2-Klassen-Medizin. „Jeder Bürger muss unabhängig von seinem Einkommen die gleiche medizinische Behandlung bekommen können", erteilte er all jenen eine Absage, die sich für ein differenziertes Kassensystem aussprechen. Der Spitzenkandidat im Norden machte zudem klar, dass die LSAP sich nicht von Drohungen einschüchtern lasse und nach wie vor an ihrem Vorhaben, der allgemeinen Einführung des „Tiers payant" festhalte. Zudem würden die Leistungen weiter verbessert, u.a. bei der Rückerstattung von Zahnersatz und Brillen, chronische Kranke würden verstärkt unterstützt. Klare Aussagen von Romain Schneider auch in Sachen Kindergeld und Renten: während ersteres erhöht und indexiert würde, kämen bei zweiteren Kürzungen oder einer Anhebung des Renteneintrittsalters nicht infrage.

Schließlich unterscheidet sich auch die LSAP klar und deutlich von anderen Parteien in der Identitätsfrage. „Menschen ausschließen, Barrieren aufbauen, z.B. durch eine Instrumentalisierung der luxemburgischen Sprache ist ein gefährliches Spiel. Hierbei riskieren alle zu verlieren", warnte Jean Asselborn. „Als LSAP stellen wir uns jeder Form von Ausschluss entgegen, wir wollen inklusiv handeln. Wir wollen miteinander, zusammen leben, ohne einen Unterschied zu machen, weder in Bezug auf die Sprache, noch auf die soziale Position, die Religion, die kulturelle Herkunft.", so der LSAP-Spitzenkandidat für den Süden. Das Problem sei nicht „der Andere", das Problem sei die steigende Diskrepanz zwischen Arm und Reich. Und hier wolle die LSAP ansetzen und im Gegensatz zu anderen Parteien, die eigentlichen Probleme angehen.

„Zukunft ass méi! Méi Gerechtegkeet. Méi Chancen. Méi Nohaltegkeet. Méi Solidaritéit."

Mitgeteilt am 10. Oktober 2018