Al Handye kann een zu Biissen effizient recycléieren (10.10.2018) 1 Milliounen al Handyen hunn d’Lëtzebuerger doheem ronderëmleien, dat schätzt eng Etüd vun Ecotrel.

Mat hirem Projet eReUse wëll d'Caritas dat änneren: an engem Atelier zu Biissen ginn Handyen a Smartphonen auserneegeholl, fir déi eenzel Bestanddeeler effizient recycléieren ze kënnen. Domat engagéiert sech d’Caritas net just fir den Ëmweltschutz, ma huet och e sozialen Hannergedanken.



D'Materialien am Handy gi recycléiert, revaloriséiert an erëm an nei Elektrogeräter integréiert.



Et ass also ouni Zweiwel e Projet mat ekologeschem Aspekt, ma och dee soziale Volet kënnt net ze kuerz.

E Projet, seet d'Marie Josée Jacobs, d'Presidentin vun der Caritas, dee wichteg ass. Hei géif ee Leit nämlech eng Méiglechkeet ginn, nei Aarbechtskompetenzen ze fannen, fir da mat Chance nees an engem Betrib ënnerzekommen. Op der anerer Säit wëll een d'Baudeeler, déi an engem Apparat sinn, nees nei verwäerten.



Jiddweree vun eis, deen nach en alen Handy doheem leien huet, kann zum Succès vun dësem Projet bäidroen, andeems en den Apparat ofgëtt.