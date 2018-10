© Frank Elsen

An där Posch kréien déi Jonk ënnert anerem thematesch Informatiounen, Temoignagë vu Betraffenen, esou ewéi Reflexiouns-Übungen a Spiller méi no bruecht.





Nei pedagogesch Malette fir Lycéesschüler - Rep. Frank Elsen



Bis ewell hunn eng 20 Klassen aus 10 Lycéeë beim Projet matgemaach. Mat deem Projet an där pedagogescher Malette wëll een esouvill jonk Leit ewéi méiglech areechen. De Christoph Weirich vun der Caritas betount, dass ee 14 "fact sheets" hätt, déi dat Ganzt géife probéieren opzebriechen, fir sou méi einfach en Zougang zum Thema ze kréien. Op der anerer Säit hätt een didaktesch Leitlinnen, also 14 Interaktiounen, wéi en Zort Gebrauchsuweisung, déi ee ganz einfach kann ëmsetzen. Dobäi hätt een audiovisuellt Material, fir eng méi interaktiv Approche ze kréien.

Déi intresséiert Lycéeën déi beim Projet wëlle matmaache kennen sech bei der Caritas mellen. An deem Kontext, bitt d'Associatioun och Workshoppen un. Schonn am Kader vum lëschte Schouljoer gouf d'Malette un Lycéesschüler verdeelt a getest. Well en Deel vun de Leit dacks Viruerteeler géintiwwer vu Sans-Abrisen huet wéilt een déi Usiichte mat Hëllef vun deem neie Projet aus der Welt schafen.

D'Caritas fuerdert iwwerdeems, dat méi Sozialwunnenge geschafe ginn. De Vizepresident Charel Schmit proposéiert, dass all Gemeng 15% sozial Wunnenge soll mat schafen, dat iwwert e puer Joer, fir esou de Retard kënnen opzeschaffen. Eng aner Mesure ass, d'Instrument vun der Gestion locative sociale, wou de Proprietär steierlech Virdeeler huet.

D'Caritas huet viru kuerzem eng CD erausbruecht mat Lidder vu Sans-Abrisen zesumme mat Kënschtler. Domadder wollt een de Strummerten d'Méiglechkeet gi sech auszedrécken an se nach méi ze valoriséieren. D'CD kann ee bei der Caritas bestellen. Den Andreas Vogt well drop opmierksam maachen, dass et sech hei ëm eenzel Mënschen dréit, déi Schicksaler erlieft hunn an awer e Potential hunn. Dass net all Persoun d'nämmlecht ass a Leit, déi op der Strooss liewen net all an een Dëppe gehäit dierfe ginn, dat wier extrem wichteg.

Am Kader vum internationalen Dag vun de Sans-Abrisen, dee gëschter war, huet d'ONG Medecins du Monde eng Vaccinatiouns-Campagne lancéiert déi nach bis den 31. Dezember dauert, wou ebe Leit déi an enger grousser Prekaritéit liewe gratis géint Grippe kënne vaccinéiert ginn. Geimpft ginn déi concernéiert am Centre d'Accueil zu Bouneweg.