De grousse Chantier um CR364 gëtt méi séier fäerdeg wéi geduecht, an zwar vläit scho virum Summer 2019.

No Zerstéierung duerch Reen

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

X

Sot op der Plaz de Marc Ries vun de Ponts&Chaussées. D'Aarbechte wären an dësen dréchene Méint gutt viru komm.



Den CR364 tëschent Bäerdref an Iechternach war jo am Summer vum ville Reen ewechgerappt ginn a muss mat vill Opwand gefléckt ginn. 10.000 Meterkibb Buedem waren a Beweegung a musse stabiliséiert ginn.

De Budget fir dee Chantier beleeft sech op 2 Milliounen. Zesumme mat anere Chantiere kéim een op eng Zomm vun ongeféier 8 Milliounen Euro, sot de Marc Ries.



Offiziellt Schreiwes

Visite de suivi relative aux travaux routiers effectués après les inondations du mois de juin 2018 dans la région du Mullerthal (10.10.2018)

Communiqué par: ministère du Développement durable et des Infrastructures

François Bausch, ministre du Développement durable et des Infrastructures, et Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, ont effectué le mercredi 10 octobre 2018 une visite de suivi des travaux routiers dans la région du Mullerthal.

Les travaux realisés sur le CR364 – fermé depuis les intempéries du mois de juin 2018 –, ont bien avancé grâce à la bonne coordination entre les administrations en charge des travaux de reconstruction, à savoir: l'Administration des ponts et chaussées, l'Administration de l'eau et l'Administration de la nature et des forêts.

En effet, dans l'esprit d'obtenir une solution durable, un financement de 8 millions d'euros était indispensable à la reconstruction de cette envergure.

La fin des travaux est prévue pour l'été 2019.