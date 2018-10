Video-Serie iwwer d'Educatioun: Kompetenzzentere fir Kanner (10.10.2018) Enn Juni gouf an der Chamber d’Gesetz iwwert 9 Kompetenzzentere fir Kanner mat spezifesche Besoine gestëmmt.

Am CDSE gëtt sech ëm Kanner mat emotionalem a sozialem Fërderbedarf gekëmmert. Also Kanner, déi dacks a ganz belaaschtende Situatiounen opgewuess sinn an vläicht d’Gefill hunn, si kéinten den Erwuessenen net méi vertrauen.D’Zil ass ëmmer d’Reintegratioun an d’Schoul, déi vun der Ekipp vum CDSE an Zesummenaarbecht mam Schoulpersonal, den Elteren an natierlech de concernéierte Kanner preparéiert gëtt. Fir d’éischt gëtt gekuckt, wou de Kanner hir emotional, sozial, kommunikativ an hir Verhalenskompetenze sinn an da gëtt och therapeutesch mat hinne geschafft, mat Hëllef vun Hënn, Anti-Agressionstraining oder och Marionetten. Iwwert d’Poppespill, dat vun de Kanner dirigéiert gëtt, drécken déi Jonk onbewosst Gefiller, Wënsch, Ängschten oder Erliefnisser aus, sou wéi et beispillsweis e 5 Joer jonke Bouf aus Syrien gemaach huet.Et geet een dovunner aus, dass 3 bis 400 Kanner zu Lëtzebuerg wéinst sozial-emotionale Problemer reell Hëllef brauchen. Schüler mat Léierstéierunge sollen et iwwerdeems bis zu 4.500 hei am Land ginn. Et geet hei ëm Jonker, déi Lies-, Schreif- oder Recheschwieregkeeten hunn.Als nächst ass d'Ënnerstëtzung duerch déi regional Ekipp méiglech a bei weiderem Besoin kann de CDA ageschalt ginn. Eng multiprofessionell Ekipp vun 28 Leit schafft an dësem Kompetenzzenter, an deem et nieft enger extraer Bibliothéik och eng Testothéik gëtt.Nieft 3 Formatiouns- a 16 Therapiesäll kann am CDA och an 2 Raim fir Psychomotricitéit mat de Kanner geschafft ginn.