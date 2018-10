Wat gouf richteg ugepaakt a wou leien déi gréisst Erausfuerderunge fir d'Zukunft? D'Claude Zeimetz léisst Elteren a Schüler zu Wuert kommen.





FAPEL a CNEL iwwer d'Schoul/Reportage Claude Zeimetz



De Claude Meisch huet souwuel an den Ae vun der nationaler Schülerkonferenz wéi der FAPEL, wann och net alles natierlech, mä sou munches richteg gemaach. Et wiere vill gutt Usätz do, fënnt d'Presidentin vun der Federatioun vun den Elterevereenegungen a beklot sech an engems iwwert d'Vitess. Un den nächsten Educatiounsminister ass et dowéinst dëse Message vun der Romy Couturier: "Et wier scho wichteg, datt souwuel am Fondamental, wéi am Lycée, Rou dra kënnt, datt een einfach gesäit, déi Reforme sinn elo gemaach a mir kucken, wéi se ëmgesat ginn. Mä net nees alles op d'Kopp geheien".

Positiv an den Ae vun der FAPEL ass, datt d'Formation professionelle nach emol op de Leescht geholl gouf. Déi misst an de Käpp vun de Leit opgewäert ginn. De Sproocheproblem dogéint géif nach ëmmer e groussen Defi bleiwen an de Manktem un diploméiertem Personal. Froe stellt d'FAPEL-Presidentin sech och iwwert d'Ausleeung vum Konzept vun den "ënnerschiddleche Schoule fir ënnerschiddlech Schüler": "Wat sinn eis Diplomer wäert? Ass et elo en Ënnerscheed, ob ech meng Première zu Klierf, an der Stad oder zu Esch gemaach hunn?".

De President vun der nationaler Schülerkonferenz, déi d'Schülercomitéen aus dem ganze Land vertrëtt, Kimon Leners géif dem Claude Meisch eng "Genügend" ginn. D'CNEL begréisst d'Ëmsetzung vun der Lycéesreform an datt de Minister frësche Wand an d'Schoul bruecht huet. Do, wou anerer de Reformäifer kritesch gesinn, ruffen d'Schüler nach no méi Verännerung, zum Beispill beim Thema Informatik an Digitaliséierung. "De Schrëtt, dat ass deen éischte vun enger Trap, déi an den drëtte Stack eropgeet. Den Ipad geet bei wäitem net duer, fir ze soen, datt e Schüler informatesch Grondkenntnisser huet. Fir e puer Jugendlecher ass dat, wat mer haut mam Ipad an der Klass maache Kannergespills.",

Verbesserungspotential gesäit de Kimon Leners zum Beispill nach bei der Orientatioun. D'Schüler kéinten nach méi gehollef kréien, de richtege Choix ze huelen.

Deen nächste Chef um Aldringer misst virun allem eppes an zwar nolauschteren, do si sech déi zwee eens. FAPEL a CNEL hätten dem Claude Meisch zwar hir Meenung gesot. Deen hätt duerno awer meeschtens dat gemaach, wat hie fir richteg fonnt huet.