LSAP-Campagne "Meet&Greet": Reportage Annick Goerens



Ronn 70 Leit waren op der Plaz, de Gros dovunner LSAP-Kandidaten an hir Supporter. Den Etienne Schneider hat dunn och d'Occasioun genotzt, senge Komeroden a Komerodinnen ze felicitéiere fir déi ganz positiv Walcampagne.Wéi war d'Stëmmung 4 Deeg virun der Chamberwal a wat erwaarde sech d'Kandidate fir e Sonndeg? D'Annick Goerens huet de Sozialisten de Bols gefillt ...

E grousse roude Bus, LSAP-Ligestill, e Grill, eng Bar an e puer héich Dëscher, wou Deplianten drop leien a rout LSAP-Bracelete mam Wuert "zesummen" drop gestéckt. Bei de Sozialiste soll et dekontraktéiert sinn an no un de Leit. "Politik ouni Filter mam Jang Asselborn am Café", "Apéro mam Nicolas Schmit","#Nofilter" an der Soho-Bar a e Mëttwoch de "Meet&Greet" mam Etienne Schneider. Et wär och wichteg gewiescht, dass d'LSAP fir d'éischte Kéier drop gesat huet, ALL d'Kandidaten op de Panneauen ze weisen a bei d'Leit ze bréngen an net just de Spëtzekandidat, erkläert den Etienne Schneider."Mir wëllen, dass d'Leit dobausse gesinn, 'wien ass d'LSAP?', 'wie sinn déi Fraen an déi Männer, déi di Partei representéieren?', 'wie sinn déi Fraen an déi Männer, déi dat Land hei wëllen no vir bréngen?' An ech mengen, mir brauchen eis fir kee vun deene 60 Kandidaten ze schummen. 't sinn alles super Leit mat engem super Background, déi een immensen Engagement gewisen hunn an der leschter Zäit an ech wënsche jidder eenzele vun eis, vun eiser ganzer Lëscht, wierklech all de Succès, dee mir meritéiere fir den nächste Sonndeg."Wéi ass dann de Feeling, fir et am Jargon vum modernen LSAP-Walkampf ze halen, bei de Kandidate selwer? Si se motivéiert?De Jimmy Skenderovic vu Rëmeleng, d'Nicole d'Angelo vu Strossen an d'Monique Feltgen vu Steesel:"Ech mengen, dass de Walkampf gutt war. Dat mer probéiert hunn, d'Leit z'iwwerzeegen, an ech mengen, dass dat seng Friichte wäert droen." (Jimmy)"Den Owend ass vill lass, et si vill Leit hei. Natierlech sinn mer all motivéiert a mir si ganz zouversiichtlech." (Nicole)"Ech si ganz positiv, ech hunn dat och dobaussen héieren, bëssen de Bols gefillt déi lescht Deeg. Et kënnt wierklech eriwwer, dass mir de richtege Programm hunn." (Monique)Motivéiert sinn d'Kandidaten eegenen Aussoen no nach ëmmer alleguerten. Mä "Hand op d'Häerz", sidd Dir net awer e bëssi nervös? Den Tom Krieps an den Régis Moes aus dem Bezierk Zentrum:"Also ech muss soen, ech si wierklech motivéiert, jo. Bis zum Schluss. Mä wann Der mech awer elo frot, ob ech optimistesch sinn, da sinn ech awer net onbedéngt dem Monique [Monique Felten, U.v.d.R.] senger Meenung. Mä dat ass meng perséinlech Meenung, dat heescht guer näischt. Ech hunn einfach sou ee schlecht Gefill am Mo, mä dat motivéiert mech awer, fir nach méi ze schaffen." (Tom)"'t ass ëmmer bëssi Spannung dobäi, well virun allem déi lescht Woch, déi lescht 14 Deeg, bass de awer als Kandidat bëssi an denger Bull, du kriss net alles mat, wat ausserhalb leeft. Du hues sou Ups and Downs. Du weess net wierklech, wat e Sonndeg do derbäi erauskënnt an jo ... dann hoffe mer dann, dass, wann d'Bull da platzt e Sonndeg den Owend, dass mer éischter eng gutt Iwwerraschung hunn wéi eng schlecht. " (Régis)Wéi et ausgeet, steet nach an de Stären ... op d'mannst bis e Sonndeg. Wéi et da mat der Regierungspartei virugeet, decidéiert - wéi d'Kandidaten et net midd ginn ze widderhuelen - "de Wieler".