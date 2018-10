Op alle Fall kritt zanter e Mëttwoch en 30 Joer ale Mann de Prozess gemaach, deem ebe virgehäit gëtt, seng genee sou al Liewenspartnerin am Juni zejoert an der Stad géint hire Wëlle festgehalen a vergewaltegt ze hunn.Den Ugekloten huet e Mëttwoch um Ufank vun der Sëtzung erkläert, et wär net zu Violle vun der Fra komm. Déi hat, nodeems si no der presuméierter Dot ausgesot hat, zwee Deeg an enger Wunneng festgehalen a vum Mann vergewaltegt ginn ze sinn, Méint drop gesot, hir Blesse wären dovu komm, dass si aus dem Auto gefall wär ...Dat méiglecht Affer gouf e Mëttwoch net méi gehéiert: D'Presidentin vum Geriicht huet der Fra awer an d'Gewësse geriet, dass si en Donneschdeg als Zeie géif drukommen, wat bedeit, dass si eventuell dono, sollt si hir Aussoe vum Juni zejoert revidéieren, selwer wéinst Falschausso oder falschem Alarm kéint dru sinn! De Fait, dass si dem Mann e Mëttwoch mat engem Kuss op de Mond Äddi sot, deit drop hin, dass et sou lafe kéint, mä dat ass fir en Donneschdeg de Mëtten ...E Mëttwoch war e Polizist allzäit formell: D'Fra, déi schwéier blesséiert op d'Intensivstatioun vun engem Spidol komm war, hätt fir d'éischt betount, an enger Trap gefall ze sinn; eréischt wéi de Mann net méi am Zëmmer war, hätt si vu physescher a sexueller Gewalt géint si geschwat. 3 Viollen hätt si zu Protokoll ginn, sou de Polizist. Engem Enquêteur vun der Police judiciaire hat de Beschëllegte gesot, d'Fra wär, Zitat, "d'Léift vu sengem Liewen, eng ganz gutt Fra", an hien hätt si ni ugepaakt; hien hätt allerdéngs Problemer mat der Schwéiermamm. Och hien hätt ausgesot, dass d'Fra an enger Trap gefall wär; eng Ambulanz hätt hien net geruff, well si net gewollt hätt. D'Fra hirersäits hätt deklaréiert, si wär aus dem Auto gefall, woufir si Blesse gehat hätt; dono wär et zu de Vergewaltegunge komm. 3 bis 4 Woche virdrun hätt hie si iwwregens schonn emol zu sexuellen Akte forcéiert, déi si net gewollt hätt.Zwee Geriichtsmedeziner hate Spure vum Falen oder vu Schléi diagnostizéiert; fir e Psychiater wär den Ugekloten iwwerdeems ni fir eppes responsabel, an d'Virwërf wären eng Intrig vun der Schwéiermamm.De spannenden Deel vum Prozess, mat der Ausso vun der Fra, ass dann, wéi gesot, fir en Donneschdeg de Mëtten.