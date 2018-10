© RTL Archivbild

Bis ewell wier awer näischt geschitt, heescht et. An engem Communiqué hunn déi betraffen Doktere e Mëttwoch den Owend hirer Onzefriddenheet Loft gemaach. Zanter dem 1. Juli ass de CGDIS operationell, allerdéngs ouni d'Abanne vum SAMU an déi nei Struktur. Et hätte schonn eng hallef Dose Reunioune mat deene Responsabele vum Corps Grand-Ducal d'Incendie et de Secours souwéi dem Inneminister Dan Kersch ginn, mä bis ewell ouni Rapprochement. Et gëtt drop higewisen, dass 10 Joer néideg waren, fir eng Léisung ze fannen, wéi d'Pompjeeë sollen an de CGDIS integréiert ginn. Et kéint een net verlaangen, dass am Fall vun de Samu-Dokteren eng oder zwou Reunioune géifen duergoen, fir e Wee ze fannen.



De Cercle vun den Anästhesiste weist drop hin, dass et hei net ëm d'Aarbechtskonditioune geet, mä virun allem ëm d'Qualitéit vun der Prise en Charge vun de Patienten a warnt viru katastrophalen an souguer geféierlechen Zoustänn. D'Samu-Dokteren hunn es eegenen Aussoen no genuch mat, wéi si soen dësen onéierleche politesche Spillercher a verdeedegen hire Beruffsstand. Kritiséiert gëtt och, dass de CGDIS individuell Kontrakter mat de Samu-Doktere wëll ofschléissen. Et ass d'Fuerderung, dass si och weiderhin an de Lëtzebuerger Spideeler schaffen an huet d'Iddi an d'Spill bruecht, de Samu ënner Ëmstänn ouni Dokteren z'assuréieren.



De Cercle vun den Anästhesisten a Reanimateuren huet seng Doleancen och schrëftlech un de Premier Xavier Bettel souwéi d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch an d'Ministeren Dan Kersch a Pierre Gramegna geschéckt.