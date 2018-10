© Police

Zu Nidderkuer war an der Nuecht op en Donneschdeg eng Vitesskontroll an der Péitengerstrooss. En Automobilist gouf mat enger Vitess vun 83 km/h gemooss. De Chauffer gouf opgefuerdert stoen ze bleiwen, huet dat awer ignoréiert an ass laanscht d'Beamten erlaanscht fortgefuer. D'Police ass dem flüchtege Chauffer nogefuer, wat deen awer net dovunner ofgehalen huet, mat deels iwwer 120 km/h duerch d'Uertschaft ze fueren. Zu Lénger ass dem Chauffer dunn awer fir d'éischt d'Talent, an dunn d'Strooss ausgaangen. En ass mat sengem Auto an der rue Jules Hemmer, op der Kräizung mat der rue de la Libératioun iwwert e Bam, an eng Mauer an duerno an e Stroumverdeeler gerannt.



D'Beamte wollten dem Chauffer aus dem Auto hëllefen, deen huet sech awer dogéint gewiert an huet immobiliséiert ginn. Den Alkoholtest war positiv. De Mann gouf protokolléiert an e Fuerverbuet gouf och ausgeschwat.



Während der selwechter Kontroll gouf en Automobilist gestoppt, deen am Zickzack op de Kontrollposte duergefuer ass. Och dee Chauffer hat ze déif an d'Glas gekuckt. E Fuerverbuet an e Protokoll war d'Konsequenz.



1 Führerschäin agezunn

Tëscht e Mëttwoch de Mëtteg 16.30 Auer an owes 20.45 Auer goufen op Uerder vum Parquet an der Stad Alkoholkontrolle gemaach. 228 Chauffeure goufen ugehalen. An zwee Fäll war den Test positiv. Ee Chauffeur war säi Führerschäin lass.