Dofir kréien se en Expert zur Säit gestallt deen de Betrib ënnert d'Lupp hëlt a Recommandatiounen ausschafft.

No Programmer wéi Fit4Digital oder Fit4Start a villen aneren ass de Fit4Service den nächste Coachingprogramm aus der Fit4-Rei, mat deem de Wirtschaftsministère mëttel a kleng Betriber wëllt ënnerstëtzen, dës Kéier sollen Entrepreneure fit fir méi Qualitéit um Client gemaach ginn, dat wier bei all Déngschtleeschtung e kruziale Punkt seet d'Staatssekretärin am Wirtschaftsministère Francine Closener. Et wéisst een aus Enquêten, dass 60% vun de Clienten zefridde wiere mam Service, dat géing awer och heeschen, dass 40% net zefridde sinn.Mam Programm Fit4Services kréien interesséiert Betriber e Conseiller un d'Säit gestallt, dee Recommandatioune fir e bessere Service vum Betrib u sengem Client mécht. 6.000 Euro Budget huet dofir all Dossier, heimat gëtt den Expert bezuelt, dee wéi gesot no e puer Deeg am Betrib seet, wou et nach hapert, wat ee ka besser maachen. Um Pilotprojet vum Fit4Service hu schonn déi zwee Beautysalone vum Alexa Ballmann deelgeholl.De John Seil schafft fir e Miwwelgeschäft zu Gréiwemaacher, de Conseil vum Expert huet och bei him am Betrib vill gehollef. Fir si war et wichteg, eemol gewisen ze kréien, wou ee sech verbessere kéint.15 Betriber hunn um Pilotprojet deelgeholl, vun elo un ass de Projet Fit4Service fir all d'Betriber disponibel.

Le ministère de l'Économie vient de lancer officiellement le programme de support et d'aide «Fit4Service» qui s'adresse à la fois aux entreprises artisanales, commerciales et relevant du secteur Horeca, qui souhaitent améliorer leur qualité de service.

Conçu par le ministère de l'Économie en étroite collaboration avec Luxinnovation, le programme «Fit4Service» prend en charge, à hauteur de 6.000 euros, les frais d'un expert agréé qui fait un diagnostic du niveau de la qualité de service existant au sein de l'entreprise, afin d'identifier le cas échéant les points qui augmenteraient davantage la satisfaction de la clientèle.

Suite à ce diagnostic, l'entreprise disposera d'un rapport qui fait aussi des propositions pour améliorer davantage la qualité du service au client. Lorsque l'entreprise décide d'implémenter les mesures proposées, elle pourra également bénéficier du régime d'aides générales en faveur des PME visant à promouvoir la modernisation des entreprises.

Lors d'une conférence de presse en date du 11 octobre 2018, la secrétaire d'État à l'Économie, Francine Closener, a déclaré: «Fit4Service permet aux PME d'avoir un regard extérieur neutre sur le niveau actuel de la qualité de leur service client. Le programme offre un accompagnement sur mesure par un expert agréé pour faire un état des lieux et pour identifier des solutions afin d'améliorer la qualité de service qui constitue à la fois un levier de performance et un garant pour la compétitivité de chaque entreprise.»

Deux entreprises ayant participé à la phase pilote du programme «Fit4Service» ont apporté leur témoignage lors de la conférence de presse. La patronne des Instituts de Beauté Alexa Ballmann a dit: «Il est primordial d'être toujours à l'écoute du client qui devient de plus en plus exigeant. Il faut régulièrement remettre en question la qualité de son service au client. J'ai constaté que les salariés acceptent mieux les commentaires et recommandations qui viennent d'un expert externe. La participation au programme Fit4Service a ainsi apporté une réelle valeur ajoutée pour mon entreprise.»

John Seil de la Galerie Moderne Grevenmacher a déclaré: «Dans le secteur de l'ameublement, les clients sont déjà très bien informés lorsqu'ils viennent au magasin. Il est essentiel que l'expérience d'achat de nos clients soit irréprochable du début à la fin: de l'accueil dans le magasin, en passant par le conseil, la livraison et jusqu'au service après-vente. La participation à Fit4Service a été une expérience enrichissante que nous avons pu réaliser sans investir trop de temps. Il s'agit d'une situation win-win pour l'entreprise et pour les clients.»

Les entreprises peuvent participer au programme en choisissant un consultant agréé et en renseignant le formulaire en ligne disponible sur le site de Luxinnovation.

Une fiche d'information portant sur l'assistance et les aides pour améliorer davantage la qualité du service d'une entreprise est aussi consultable sur Guichet.lu.