© Sam Bouchon

Clôture DP-Walkampf / Reportage Dany Rasqué



De Xavier Bettel a seng Partei wënsche sech, datt deen Dynamismus, deen et an de leschte Jore gouf, och nach nom 14. Oktober viru geet.

E Sonndeg ass et awer net un der Politik, fir Decisiounen ze huelen, mä um Bierger. Op engen 30 Walkampfmanifestatiounen, ënnersträicht de Xavier Bettel, hätt een dem Wieler kloer gemaach, wat hie vun deene Liberalen z'erwaarden hätt, wann een hinnen dann e Sonndeg säi Vertraue schenkt.



D'DP betount, datt se d'Land an eng sécher Zukunft wëll féieren, dofir wëll suergen, datt d'Liewensqualitéit vun de Leit weider an d'Luucht geet an déi Erausfuerderunge wëll ugoen, déi et nach ginn. Et wären nämlech nach eng Rëtsch Erausfuerderungen do. Dozou zielt, d'Gesellschaft méi gerecht ze maachen an d'Bierger sollen Zukunftsperspektive kréien, déi hinnen och Vertraue schenken, sou de Xavier Bettel.





© Sam Bouchon © Sam Bouchon © Sam Bouchon © Sam Bouchon © Sam Bouchon © DP © DP © DP © DP « ZréckWeider »

De Premier huet och nach emol ënnerstrach, datt et him net ëm seng perséinlech Zukunft géing goen, mä ëm d'Politik, déi an den nächste Joren hei am Land gemaach gëtt.Dofir och de Rappell a wéi eng Richtung sech Lëtzebuerg zesumme mat der DP soll entwéckelen. D'DP géint fir eng optimistesch Zukunft stoen an där et sech gutt liewe léisst. Fir eng méi gerecht Zukunft, wou jiddwer Bierger gutt Zukunftsperspektiven huet a fir eng Zukunft, déi op der enger Säit Traditiounen héich hält an awer och weltoppen ass, sou de Xavier Bettel.Op de Wieler an déi Richtung wëll goen, dat deelt hien e Sonndeg mat.