Am Prozess ëm e brutalen Iwwerfall op eng Fra um P&R Bouillon goufen eemol 12 Joer, 6 dovu mat Sursis, an eemol 7 Joer Prisong fir 2 Männer gesprach.

D'Riichter hu géint si de versichten Doutschlag zréckbehalen.

Ee vun hinnen hat dem Affer mat Gewalt d'Posch geklaut. Wéi d'Fra sech gewiert hat, gouf si mat engem Messer an d'lénks Schëller, d'Broscht an d'Genéck gepickt an och mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. D'Affer krut net grad 18.400 € Schuedenersatz zougesprach.