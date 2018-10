D’Aarmut an d’Inegalitéite wuessen, an dat kontinuéierlech.

D’Median-Akommes fir d’Eenzel Persoun, dat heescht de Mëttelwäert vum Akommes hei am Land, dat ass 2016 och fir d’éischte Kéier zanter 2003 erofgaangen. Par rapport zum Joer virdrun, ass e méi wéi 100 Euro erofgaangen.





Median-Akommes 2016 erofgaang - Reportage François Aulner



Engersäits ass d’Methodologie geännert ginn. De Robert Urbé vun der Caritas mengt, dës Entwécklung kéint op d’Finanz- a Wirtschaftskris vun 2008 nach zeréckzeféiere sinn. Dës Finanzkris kéint nämlech elo an der Mëttelschicht ukomm sinn, well de Revenue median jo dat Akommes vun de Leit ass, déi sech an der Mëtt vun der Skala befannen.

D’Medianakommes déngt zur Berechnung vum Aarmutsrisiko. Den Aarmutsrisiko läit bei 60% vum Medianakommes. Geet d’Medianakommes erof, geet dann ironescherweis och den Aarmutsrisiko erof. Ma dat géif awer näischt doriwwer aussoen, wéi vill Leit dann elo tatsächlech manner wéi déi 60% hunn. Effektiv huet ee festgestallt, dass et 2016 der méi ware wéi 2015 a net manner. Dat heescht deene Leit um ënneschte Wupp vun der Skala ass et nach méi schlecht gaangen, wéi de Leit an der Mëtt.

An anere Wieder: d'Inegalitéite si nach méi gewuess. D’Tendenz ass awer schonn zanter den 2000er Joren d‘selwescht. De Robert Urbé vun der Caritas ass awer iwwerrascht wann elo Politiker, dorënner den LSAP Vizepremier Etienne Schneider, soen se wëlle méi géint Aarmut maachen. Hien nennt als Beispill d'Steierreform, bei där Leit entlaascht ginn, déi méi wéi 35.000€ de Mount verdéngen. Hei hätt e kéinten e wéineg spueren an eppes fir déi Aarm kéinte maachen.

Aarmut léisst sech net eleng un engem Indicateur festleeën, beispillsweis gëtt et Leit déi dra falen an erëm erauskommen an anerer déi mi laang dran hänke bleiwen. Dobäi kommen d’Inegalitéite vum Verméigen, d’Verscholdung vun de Stéit oder nach d’Gesondheet.

Den Aarmutsrisiko stellt och éischter Leit oder Stéit duer di Schwieregkeeten hunn iwwert d’Ronnen ze kommen. Extrem Aarmut, dat misst éischter geschat ginn opgrond vun Noutwendegkeeten déi Leit sech net kéinte leeschten. Hei léich ee bei ronn engem Prozent hei zu Lëtzebuerg. Dës Diskussioun misst also endlech elo mol seriö gefouert ginn, mengt de Robert Urbé. Et misst an et kéint een och eppes dogéint maachen.

De Phänomen Aarmut ass villschichteg, mee d‘Tendenz ass éischter negativ. No de Wale gëtt ee méi gewuer : de Statec publizéiert nämlech virum internationalen Dag vum Kampf géint Aarmut de 17. Oktober, e ganze Rapport „Aarbecht a Sozialen Zesummenhalt“.



