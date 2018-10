All zweete Bewunner vun engem Altersheem huet reegelméisseg mat Depressiounen an Isolatioun ze kämpfen, esou d’Zuele vum Zenter fir Altersfroen.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Pilotprojet SENS+ - Gléck am Alter (11.10.2018) All zweete Bewunner vun engem Altersheem huet reegelméisseg mat Depressiounen an Isolatioun ze kämpfen, esou d’Zuele vum Zenter fir Altersfroen.

Duerch ee Pilotprojet solle Benevollen d’Méiglechkeet kréien, sozial Kontakter mat eelere Mënschen opzebauen.

An den Altersheemer si vill Leit mat Depressioune geplot. Dat virop, well sech d’Leit sozial isoléieren an zum Deel wéineg Kontakter hunn. Mat engem Pilotprojet versicht een elo, nei Weeër ze goen.