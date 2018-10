Um Donneschdeg am spéiden Nomëtteg koum et zu engem méi uergen Accident tëscht Housen an Uewereesbech.

RTL-Informatiounen no soll hei e Chauffeur an enger Kéier d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer hunn an a vun der Strooss ofkomm sinn. Dobäi ass de Won an e Bam gerannt an huet sech dono e puer mol gedréint.D'Persoun am Auto gouf uerg blesséiert a koum mam Rettungshelikopter an d'Spidol.Den CR324 war duerch den Accident blockéiert, esou datt d'Leit opgefuerdert goufen, fir dës Plaz z'evitéieren.