Eng Äntwert op dës Fro ass schwiereg, well all System Vir- an Nodeeler huet, seet de Politolog Dan Schmit.

© Carine Lemmer / RTL Radio Lëtzebuerg

Et géif drop ukommen, wat engem wichteg wär, och wat ee kuckt, den Interêt vun der Partei oder dee vum Wieler beispillsweis.

De Lëtzebuerger Walsystem ass e proportionalen, d'Partei kritt d'Sëtz proportional zu hire Stëmmen. De System ass ganz personaliséiert an de Wieler huet e grousse Choix.





Politolog iwwer Lëtzebuerger Walsystem / Rep. Carine Lemmer



Den Dan Schmit ass Politolog a schafft u senger Dokteraarbecht op der Uni Lëtzebuerg iwwer d'Walsystemer. Hie bewäert déi net, mä weist awer drop hin, wéi en Effekt se hunn. Et wär un der Politik, ze decidéieren, wéi eng Prioritéiten engem wichteg sinn.

Lëtzebuerg an d'Schwäiz hunn e ganz ähnleche System a sinn déi eenzeg Länner, wou ee queesch duerch d'Parteie ka wielen. Vill Kandidaten zur Auswiel huet. Wann ee vill panachéiert, ass den Afloss op d'Sëtzverdeelung méi kléng.

Et gi Systemer, wou d'Parteien d'Reiefolleg vun de Kandidate virginn, also decidéieren, wéi eng Politiker an d'Parlament kommen. An eisem System decidéiert de Wieler d'Klassement. An déi bekannte Käpp hunn et méi einfach. Dat bréngt mat sech, datt et jonk Politiker méi schwéier hunn. Den Nowuess feelt, well d'Parteien ëmmer déi selwecht Leit opstellen, sou den Dan Schmit.

Fir allgemeng d'Sëtz ze verdeelen, ginn et eng Rei Formelen, déi ee kann huelen – ëmmer mat Vir- an Nodeeler. Eisen ass méi favorabel fir déi méi grouss Parteien, analyséiert de Politolog. Ass dat positiv oder negativ?, doriwwer kéint ee streiden. Wann ee stabil Verhältnisser wéilt, wär een éischter op der Säit vun de grousse Parteien. Wann ee wëll, datt all Meenung representéiert ass, ass een éischter der Meenung, datt déi kleng Partein och hie Chance solle kréien, sou de Politolog.

Typesch fir eise System sinn och d'Reschtsëtz. Dës entstinn, well een net genee kann opdeelen. Dacks bleiwen dann 2-3 Sëtz iwwreg an do wären déi kleng Parteie meeschtens am Nodeel, sou den Dan Schmit.

Ee Bezierk a keng 4 méi, ass eng Fuerderung, déi een ëmmer méi dacks héiert. Wann een iwwert den Eenheetsbezierk schwätzt, géife sech awer och aner Froe stellen, mengt den Dan Schmit. Hie freet sech op een de Leit kéint zoumudden, 60 Kräizer ze maachen a wär dat da sënnvoll.

Bei engem Wahlbezierk misst ee sech also och Gedanke maachen, wat ee misst am Walsystem änneren.