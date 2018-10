Franséisch an der Grondschoul (11.10.2018) De 4. Deel vun der Video-Serie iwwer d'Educatioun.

Fir dës Kanner aus dem Cycle 2.1 ass d’Franséischt keng Friemsprooch méi. Nodeems si zejoert schonn an der fréierer Spillschoul a Kontakt mat där Sprooch komm sinn, gëtt se elo weider an hire Schoulalldag integréiert.Iwwer ganz verschidden Aktivitéite gëtt versicht de Kanner d’Freed un der franséischer Sprooch matzeginn. E franséischt Buch gehéiert am Cycle 2 och dozou. Dëst soll awer op eng spilleresch Manéier d’Schwätze vun der franséischer Sprooch fërderen.Am Cycle 1 beschränkt sech d’Fërdere vun der Franséischer Sprooch nach éischter op Figuren, Geschichten a Lidder. Dacks gëtt eng Handpopp geholl, well et esou méi einfach ass d'Franséischt an den Alldag an der Schoul matanzebezéien. Méi einfach awer net fir all Kand, heiansdo géif nämlech de Sproochen-Hannergrond eng entscheedend Roll spillen. Verschidde Kanner kënnen nämlech kee Lëtzebuergesch an da gi si an der Schoul direkt mat zwou neie Sprooche konfrontéiert an dat ass dann deels e bësse vill.Am Fondamental zu Lëtzebuerg si 54% vun de Kanner Lëtzebuerger, mee just 36% schwätzen och Lëtzebuergesch. Eng Méisproochegkeet ass also vu vir eran an all Klass ginn.Ma ass et dann eigentlech och wëssenschaftlech gesinn, sënnvoll d’Franséischt scho sou fréi un d’Kanner erunzeféieren? Et géing drëm goen, fir sozial- a sproochlech Kompetenzen ze fërderen an awer och eng kulturell Oppenheet soll entstoen. Weider sollen d'Kanner dann och doduerch spéider besser an de Sprooche sinn, esou d'Claudine Kirsch, Sproochfuerscherin op der Uni Lëtzebuerg.Dofir missten dann awer d’Léiermethoden, d’Material an och d’Ausbildung an d’Weiderbildung vun den Enseignante stëmmen, sou nach d'Sproochfuerscherin.