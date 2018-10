Dës Ausso huet d'Affer vun enger presuméierter Sequestratioun mat Viollen am Juni zejoert an der Stad en Donneschdeg um Stater Geriicht gemaach.





Stataer Geriicht/Reportage Eric Ewald



D'Fra hat an engem Spidol fir d'éischt gesot, an enger Trap gefall ze sinn, wéi hire Mann net méi am Zëmmer war, hat si du vu physescher a sexueller Gewalt géint si geschwat. En Donneschdeg huet d'Fra e manner däischtert Bild vun hirer Relatioun gezeechent."Hien hat 15 Méint, fir nozedenken, huet gelidden, wäit vu mir a vun eisem Kand ewech. Ech wëll, dass hien erauskënnt, hien huet verstanen!", war d'Äntwert vun der Fra op d'Fro vun der Presidentin vum Geriicht, ob si menge géif, dass hie sech geännert hätt, ob hien hir dat versprach hätt. Si hätt Projete mam Mann, sot d'Fra, wouropshin d'Riichterin gemengt huet: "Iwwerleet dat awer virdrun!" Si hätten zejoert Droge geholl a si hat hie gefrot, si an d'Spidol ze féieren, well si sech, ënnert anerem wéinst den Drogen den Dag virdrun aus dem Auto gehäit hätt. Si wär net vum Mann geschloe ginn, mä hiren Ex-Frënd, deen zoufälleg och zu Lëtzebuerg war, hätt hir eng ginn. Hien hätt si ni geschloen, huet d'Fra widderholl, wourop d'Presidentin vum Geriicht mat de Wierder "Dir hutt dat awer gesot!", reagéiert huet. D'Fra huet doropshin, wéi wa se verluer wär, ronderëm sech an op de Mann gekuckt. Wat no hirer Ausso am Spidol geschitt wär, wollt d'Riichterin nach wëssen: "Ech stoung net méi ënnert dem Afloss vun Drogen! Hien huet mech net sequestréiert a vergewaltegt, mir hunn eis gär!", war d'Äntwert heirop."Mir hunn eis ganz gär!", ass den Ugeklote weidergefuer. D'Fra hätt den Dag, ier si am Spidol waren, d'Dier vum Auto opgemaach a sech wëllen erausgeheien, ma hien hätt si nach mat den Hoer ze pake kritt. "Hutt Dir hir gesot, si sollt soen, si wär an der Trap gefall?", huet d'Presidentin vum Geriicht gefrot: "Ech hu meng Fra ni dozou forcéiert, eppes ze maachen!", sou de Mann, deen d'Fra just eng Kéier wëll geschloen hunn, aus Jalousie. Hie wéisst och net, firwat si sot, hien hätt si vergewaltegt.Seng Affekotin, d'Me Stoffel, huet betount, dass d'Fra hir Viol-Ausso zréckgezunn an och bei der Sequestratioun eng 180 Grad-Kéier geholl hätt. Déi Virwërf wären dofir net zréckzebehalen. Fir de Vertrieder vum Parquet dogéint wéilt d'Fra an enger Trap gefall sinn, dunn aus dem Auto, wéilt sequestréiert a vergewaltegt gi sinn, dunn net méi. Wéinst deene ganz grave Faite sollt de Mann fir 10 Joer an de Prisong.D'Uerteel gëtt den 8. November gesprach.