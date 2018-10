Et war de groussen Ofschloss vu "Claude Wiseler live" en Donneschdeg den Owend am Tramsschapp an der Stad.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© Carine Lemmer

D'CSV huet e Plang fir Lëtzebuerg an dee Plang wollte se virstellen.

De Sall war strubbelvoll, 300 Still ware gesat an d'Leit stoungen nach bis zur Dier eraus. "Näischt ass gewonnen, alles bleift ze maachen", war de Message en Donneschdeg den Owend. D'CSV bräicht all Stëmm, si wëllen net nees eng Regierung géint sech.

D'Leit, déi lauschteren a kucke komm waren – majoritär souwisou der CSV gutt gesënnt - an all mat enger CSV-Posch, Block, Bic a Bläistëft versuergt, waren no der Versammlung vu knapp zwou Stonnen iwwerzeegt vum CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler.





Reaktiounen no der CSV-Versammlung



© Carine Lemmer © Carine Lemmer © Carine Lemmer « ZréckWeider »