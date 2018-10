Et ass virgesinn, dass bis d'Joer 2020 eng 3.000 Dossieren aus der Zäit tëscht 1841 a 1940 online accessibel sinn.

A Pabeierform maache si eng Längt vun ongeféier 27 Meter aus. Et sinn ënnerschiddlech Dokumenter, wéi Gesetzprojeten, Rapporten vu Chamberssëtzungen, Bréiwer a Petitiounen, déi vu Bierger deposéiert goufen.D’Chamber huet an dem Kontext en Donneschdeg eng Konventioun mam Nationalarchiv ënnerschriwwen.

Déi eenzel Dokumenter ginn den Ament vun den Nationalarchive conservéiert an erméiglechen de Chercheuren en Abléck an dat éischt Joerhonnert vum Lëtzebuerger Parlament. Déi historesch Dokumenter aus der Zäit nom 2. Weltkrich si scho komplett digitaliséiert an um Internetsite vun der Chamber zougänglech.