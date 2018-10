Am Norden hat d’CSV viru 5 Joer déi meeschte Stëmme kritt a louch do bei 33,69 Prozent. D'DP war déi zweetstäerkste Kraaft mat 23,71 Prozent.

Duerno koum d’LSAP suivéiert vun Déi Gréng, an der ADR. Déi Lénk, KPL an d’Piratepartei ware weider Parteien, déi sech am Norden opgesat haten, déi awer net iwwert 4 Prozent komm sinn.

Kucke mir dann elo konkret, wéi et personaltechnesch bei de leschte Chamberwalen ausgesinn huet.



Réckbléck op d'Walen Norden/Reportage Nadine Gautier





Eng DP war do zum Beispill mat engem Charles Goerens ugetrueden. Den Europa-Deputéierte geet dës Kéier awer net méi mat. Wien also seng Plaz an der DP am Norden anhëlt, dierft spannend ginn, well de Charel Goerens iwwert 17.500 Stëmme krut, esouvill wéi keen anere Kandidat am Bezierk Norden. Den zweeten déi leschte Kéier op der DP-Lëscht, gouf den André Bauler, suivéiert vum Fernand Etgen, dem Edy Mertens an dem Marc Hansen. Alles Personnagen, déi mir an der Chamber oder an der Regierung sëtzen haten.

Net ganz wäit hannert dem Charel Goerens haten zwee CSV-Deputéiert d’Nues vir, a koumen op ee Score vun iwwer 16.000, respektiv knapp iwwer 17.000 Stëmmen. Dat waren de fréiere Minister Marco Schank an d’Deputéiert d’Martine Hansen, déi do just een Ënnerscheed vu ronn 300 Stëmmen haten a sech eng Kapp u Kapp Course geleescht haten. Weider an d’Chamber koumen, den Emile Eicher, an den Aly Kaes vun der CSV. Den Aly Kaes mat engem Reschtsëtz.

Bei de Gréngen hat déi leschte Kéier nach de Spëtzekandidat Camille Gira déi meeschte Stëmme fir seng Partei am Bezierk Norden konnten afueren, krut do och ee Reschtsëtz. Op dat dës Kéier d'Spëtzekandidate Claude Turmes a Stephanie Empain ka geléngen, gesi mir um Sonndeg den Owend. De Camille Gira hat 2013 eleng 7.500 Wielerstëmme kritt. D’Christiane Wickler, déi deemools als zweete Spëtzekandidatin fir déi Gréng an d’Course goung, an och déi Zweet gouf, hat der 3.000 manner.

Just fir nach eng Kéier kuerz op d’Reschtsëtz ze schwätzen ze kommen, well mir déi elo schonn emol ernimmt hunn. Am Ganze goufen et landeswäit 10 Reschtsëtz. 3 dovunner goungen un den Norden. Ee wéi gesot, hat de Camille Gira kritt. Deen zweete goung un de Claude Haagen vun der LSAP an den drëtten un den Aly Kaes vun der CSV.

Den LSAP-Minister Romain Schneider war bei der LSAP bei wäitem de Meeschtgewielten. Mat iwwer 12.000 Stëmmen. Den nächsten, de Claude Haagen krut knapp 7.200 Wielerstëmmen.

Vläicht dann nach ee Bléck op d’Sëtzverdeelung, déi leschte Kéier. Do hat d’ADR nämlech als eenzeg Partei missten ee Sëtz abéissen. De Jean Colombera hat deen nach 2009 kritt, ass 2012 aus der Partei geklommen, an dunn och net méi mat der ADR ugetrueden. Dee Sëtz goung zu Gonschte vun der LSAP 2013.

2013 waren 43.000 Leit ageschriwwen, fir hir Stëmm am Walbezierk Norden ofzeginn. Dës Kéier sinn et der puer méi. An zwar 46.700, déi Walberechtegt sinn. Dovunner hu ronn 7.000 de Vott per Bréifwal ugefrot. Dat waren 2013 nach 2.500 Leit am Norden.