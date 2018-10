Réckblèck op Walen Osten/Reportage Eric Ewald



Gewielt goufen deemools, der Rei no, d'Françoise Hetto-Gaasch, d'Octavie Modert an de Léon Gloden. D'DP hat zwee Sëtz kritt, wat e Plus vun engem bedeit hat. Vun de Liberale waren d'Maggy Nagel an de Lex Delles an d'Parlament komm. D'LSAP mam Nicolas Schmit an déi Gréng mam Henri Kox haten hirersäits jee ee Mandat gewonnen. 2013 gouf et zwee Reschtsëtz am Osten: déi waren opgedeelt tëscht der DP (de Munnerëfer Buergermeeschter Lex Delles hat dovu profitéiert) an der CSV (fir de Maacher Buergermeeschter Léon Gloden).

Viru 5 Joer hate 36,9% vun de Wieler, der CSV hir Stëmm ginn, 18,6 der DP, 14,6 der LSAP an 13,1% deene Gréngen. Soss waren nach d'ADR, déi Lénk, d'KPL, d'Piraten an d'PID mat an d'Course gaangen, ma si all hate kee Sëtz kritt. 2013 haten iwwregens déi Lénk an d'DP a Prozentpunkten zougeluecht, d'ADR, d'KPL, déi Gréng, d'LSAP an d'CSV verluer, iwwerdeems d'Piraten an d'PID fir d'éischt dobäi waren. Dës Kéier brauch eng Partei am Oste wuel 12,5%, fir e Sëtz ze kréien. Et gëtt deemno do fir déi kleng Parteie méi schwéier wéi an den anere Bezierker.



Wat sinn dann d'Haaptenjeue vun de Walen am Osten?



Wann een d'Lëschten hiren Nummeren no kuckt, da stelle sech dës Froen:

- Wéi vill Stëmme kritt den Daniel Frères vun der Piratepartei, deen der ADR e méigleche Sëtz kéint streideg maachen?

- Wéi schneiden déi Gréng of, déi ë.a. d'Ministesch Carole Dieschbourg, de Parteipresident Christian Kmiotek an den Deputéierten Henri Kox op der Lëscht hunn, en Henri Kox, deen d'lescht Kéier méi Stëmme kritt hat wéi d'Carole Dieschbourg, déi awer Minister gouf?

- Wat kann d'LSAP erreechen, mat ë.a. dem Minister Nicolas Schmit, der Deputéiert Tess Burton, déi nogeréckelt war, an dem Ex-Deputéierte Ben Scheuer?

- Wéi staark gëtt d'CSV, déi ë.a. d'Ex-Ministesche Françoise Hetto-Gaasch an Octavie Modert opbitt?

- Kann d’DP hir zwee Sëtz halen, vue dass d'Maggy Nagel jo net méi dobäi ass (si war 2013 déi 1.-Gewielten, virun engem Lex Delles an engem Gilles Baum, deen nogeréckelt war)?

- Packt d'ADR et mam Ex-Deputéierte Roby Mehlen oder mam Parteipresident Jean Schoos an d’Chamber?

- A kënne sech déi Lénk an d'KPL verbesseren an domat vläicht de Sëtz vun der LSAP a Gefor bréngen?



Zu gudder Lescht ass et dann nach eng Informatioun zur Bréifwal am Osten: 2013 haten 2.400 Leit iwwert dee Wee hir Stëmm ofginn. Op den 19. September haten dogéint ewell ëm déi 5.600 Leit d’Breifwal ugefrot, 5.600 vun den am Ganze 36.380 Walberechtegten am Walbezierk Osten.

Am klengste Walbezierk vum Land gëtt et haut 99 Walbüroen, déi op 23 Gemenge verdeelt sinn, vu Beefort bis Wuermer. Fir dës Chamberwale sinn am Osten iwwregens 56 Kandidaten ugetrueden, 30 Fraen a "just" 26 Männer. Et ass domat dann och deen eenzege Walbezierk, an deem d'Männer als Kandidaten an der Minoritéit sinn.