De Pit Everling huet d'Enjeue vum Wahlbezierk Süden ënnert d'Lupp geholl an de Verglach mat 2013 gezunn.



Ugefaange mat der CSV, do ass de markantsten Ënnerscheed par Rapport zu viru 5 Joer sécher deen, datt de Jean-Claude Juncker net méi dobäi ass. Viru 5 Joer krut den haitegen EU-Kommisiounspresident bal 56'000 Stëmmen, ronn duebel souvill ewéi den zweetgewielte Marc Spautz.



Dës Kéier ass déi grouss Fro also déi, wéi d'CSV de Juncker-Verloscht opgefaange kritt. Bleift de Parteipresident Marc Spautz un der Spëtzt, kann hien zouleeën? Wéi schneiden déi fréier Ministere Jean-Marie Halsdorf a Michel Wolter of? Wéi eng Roll spillen d'Deputéiert aus dem Norde vum Süden, Felix Eischen a Gilles Roth? Och déi aktuell Parlamentarierinnen Nancy Arendt a Sylvie Andrich kandidéieren nach emol, grad ewéi de Generalsekretär Laurent Zeimet. De Beetebuerger Buergermeeschter hat jo de Jean-Claude Juncker no dësem sengem Depart op Bréissel ersat.



D'CSV hat viru 5 Joer 32,24% vun de Stëmmen, um Enn waren et 8 Sëtz, dorënner ee Rescht-Sëtz, 2009 haten nach 9 Leit am Parlament Plaz geholl plus d'Noréckler.



De Süde war traditionell d'Héichbuerg vun der LSAP, ma d'Zoustëmmung ass manner grouss ginn.



D'Sozialisten hunn awer hiert Zuchpäerd Nummer 1 nach eemol um Depart, den Ausseminister Jean Asselborn, dee jo de Sondagen no de beléiftste Politiker am Land ass.



Déi leschte Kéier hat de Minister vu Stengefort gutt 38'000 Stëmmen, 10'000 méi ewéi den zweetgewielte Mars di Bartolomeo, Den aktuelle Chamberpresident wëll et jo och nach eemol wëssen, genee wéi de Fraktiounschef Alex Bodry, deen 2013 den drëttbeschte Score gemaach hat.



Op de Lëschte fanne mer och nach ëmmer d'Regierungsmembere Lydia Mutsch an Dan Kersch, souwéi d'Deputéierten Engel a Cruchten. Och nach eemol dobäi d'Parlamentarierinnen Bofferding, Dall Agnol an Asselborn-Bintz, déi nogeréckelt waren. De Roger Negri fir säin Deel huet der Nationalpolitik jo Au Revoir gesot.



2013 hat d'LSAP a Prozenter liicht Plomme gelooss a koum nach op gutt 25% an op 7 Sëtz, ee Reschtsëtz mat aberechent. 2009 waren et och 7 Sëtz, Reschtsëtz inclus.



Bei der DP dierft ee gespaant sinn, wéi de Finanzminister Pierre Gramegna ofschneit, dee jo an d'Dräier-Regierung vu Baussen erakomm war an nach ni op enger Lëscht stoung.



Packt hien et laanscht den Educatiounsminister Claude Meisch, deen déi leschte Kéier mat gutt 22'000 den Nummer 1 am Süde war. De Fraktiounschef Eugène Berger an den Deputéierte Gusty Graas wëllen et och nach eemol wëssen, grad ewéi de Max Hahn, deen nogeréckelt war.



Viru 5 Joer hat d'DP 12,74% a krut 3 Sëtz um Krautmaart.



Fir Déi Gréng waren et 9,78% an zwee Sëtz. Well de Felix Braz an d'Regierung gewiesselt ass, war nieft der Josée Lorsché och nach de Roberto Traversini am Parlament.



Bei der ADR stoungen um Enn 7,52% vun de Stëmmen an zwee Sëtz. De Gast Gibéryen hat mat ronn 16'500 Stëmmen der bal duebel sou vill ewéi den zweetgewielte Fernand Kartheiser.



Dës Kéier dierf ee gespaant sinn, wéi d'Kandidate vu Wee 2050 ronderëm de Fred Keup ofschneiden, si kandidéiere jo op de Lëschte vun der ADR.



Fir déi Lénk hat de Serge Urbany am Süden e Sëtz kritt, en hat deen – sou wéi de Rotatiounsprinzip bei der Partei dat virgesäit – an der Halschent vun der Legislaturperiod un de Marc Baum viru ginn hat. Béid Nimm fanne mer och dës Kéier nees op der Lëscht.



Déi Lénk haten 2013 5,73%.



D'Piraten haten 3,03%. Den éischtgewielte Marc Goergen ass nach eemol dobäi. D'Pirate sinn iwwerdeem mat der PID zesummegaangen, d'Partei fir Integral Demokratie hat déi leschte Kéier 1,35% vun de Stëmme kritt.



D'Kommuniste koumen 2013 op 2,40%. De Spëtzekandidat Ali Ruckert wëll et nach eemol wëssen.



Nei derbäi sinn dës Kéier Déi Konservativ ronderëm de fréieren ADR-Member Joe Thein an d'Initiativ Demokratie stellt sech jo och eng éischte Kéier de Chamberwalen.



Um Sonndeg waren am Süde knapp 7'000 Wieler méi ageschriwwen ewéi nach 2013.