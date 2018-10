Den OGBL mécht an engem Communiqué drop opmierksam, datt d'Salariéen, déi e Sonndeg schaffen, d'Recht hu wärend hirer Aarbechtszäit wielen ze goen.

Deen Ament dierf weder eppes un der Pai änneren, nach kann een iergendwéi bestrooft ginn. Wiele goe wier e Recht an eng Flicht vum Bierger, esou nach den OGBL.



Schreiwes vum OGBL

Elections législatives



Les salariés qui doivent travailler ce dimanche ont le droit d’aller voter pendant leur temps de travail!



L’OGBL tient à rappeler que les droits et devoirs civiques, donc le droit d’aller voter, font partie des dispenses de service dont doit jouir tout salarié avec conservation de l’intégralité de son salaire, et ce conformément à l’article L. 233-11 du Code du travail.



Si par exemple un salarié d’une station-service, un agent de sécurité, une femme de ménage, un serveur, un vendeur ou bien encore une infirmière travaillant ce dimanche, doit aller voter, il a le droit de le faire pendant son temps de travail, sans en être sanctionné de quelque façon que ce soit.



Communiqué par l’OGBL

le 12 octobre 2018