Den Tribunal administratif huet nämlech d'Decisioun vum Buergermeeschter aus dem Juli zejoert annuléiert, fir dem Mann keng Autorisatioun ze gi fir e Stall fir iwwer 5.000 Hénger. De Bauer hat am Januar d'lescht Joer eng entspriechend Demande eragereecht.





De Buergermeeschter hat seng Decisioun ënnert anerem domat begrënnt, dass keng Etüd iwwert d'Gerochs- a Geräischemissioune gemaach an et Reklamatioune vu 16 Persoune gouf, dass sech Exkrementer vun den Déiere mam Uewerflächewaasser vermësche kéinten an am Projet net Rieds géif goen iwwert d'Eliminatioun vun doudegen Hénger, d'Behandele vun der Mëscht an d'Waasser, dat gebraucht gëtt, fir d'Ställ ze botzen. Am August zejoert war de Bauer dowéinst op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

D'Riichter halen an hirem Uerteel fest, dass 3 Grënn fir de Refus vum Buergermeeschter virlouchen: 1. hätt den Dossier Lacunnen, 2. géif de Mann um selwechte Site den Héngerstall an e Schwéngs- a Rëndsstall bedreiwen, soudass d'Geneemegung déi ganz Exploitatioun ëmfaasse misst, an 3. géif de Bauer d'Uewerflächewaasser net a Betruecht zéien. Fir den Tribunal administratif muss en Dossier komplett sinn, ier déi kompetent Autoritéit iwwert d'Demande entscheede kann. Zur Iwwerpréiwung vun der Komplettheet vum Dossier misst et deemno virun der Decisioun vun der Gemeng kommen.



Wann den Demandeur säin Dossier net completéiere konnt, net gehéiert gouf oder d'Verwaltungsgeriicht net befaasse konnt, da si seng Rechter violéiert, an deem Fall wär d'Decisioun ze annuléieren. Hei hat de Buergermeeschter am Januar d'lescht Joer gefrot, fir weider Dokumenter ze kréien. Déi krut hien am Mee. Am Juni hat de Buergermeeschter dem Bauer matgedeelt, dass säin Dossier komplett wär, dat stéing am Widdersproch zur Begrënnung, d'Autorisatioun net ze ginn, well den Dossier net komplett wär. De Buergermeeschter hätt sech deemno net kënnen op Lacunne beruffen, fir d'Geneemegung net ze ginn. Dowéinst wär d'Decisioun vum Buergermeeschter vum Juli zejoert z'annuléieren. Donieft hätt de Bauer och eng Indemnité de procédure zegutt, sou d'Riichter.



