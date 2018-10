Um Sonndeg kënnt Dir Är Froen iwwer Twitter eraschécken, fir datt se an der Walsendung op RTL Télé Lëtzebuerg kënne beäntwert ginn.

Mat eisem Hashtaghu mir de Bierger an der Politik eng Plaz op eiser Homepage proposéiert, fir den ëffentlechen (an digitalen) Austausch!An der RTL-Twitter-Fënster fir d'Walen gëllt natierlech och eis Netiquette, gutt Manéieren an de gesonde Mënscheverstand.

#RTLwalen18