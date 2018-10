Doduerch dass 2 scho gewielte Kandidaten net konnten untrieden, bezéiungsweis demissionéiert hunn, stelle sech elo dräi Kandidaten der Komplementarwahl.



Der aktueller Buergermeeschter Cecile Hemmen dierft d'Resultat net egal sinn, gëtt dach hannert de Kulissen doriwwer spekuléiert, dass 2 vun deenen dräi Kandidaten der CSV géifen no stoen.



Fir d'Buergermeeschtesch an LSAP-Deputéiert Cecile Hemmen gëtt et e Sonnden also gläich duebel spannend.