D'Verhandlungen iwwer en neie Kollektivvertrag am Secteur vun de privaten Autobusse stiechen an enger Sakgaass, esou den Transportsyndikat ACAL vum OGBL.

Et wär ee mat engem kategoresche Refus vun der Federatioun vun de Bus-Bedreiwer FLEEA konfrontéiert, fir iwwer e Reduzéiere vun den Aarbechtszäit-Amplituden ze schwätzen.

D'Bus-Patronat huet e Freideg de Mëtteg reagéiert. Et wier mat de Gewerkschafte vu vireran ausgemaach ginn, dass d'Amplitude net um Ordre du Jour steet. Et wier ee bei deem Sujet un den Infrastrukturminister erugetrueden, fir een nationaalt Reglement ze kréien, dat un déi europäesch Reegelen a Saache Fuerzäiten a Pausen hält. Dat Reglement géif um Enn d'Dauer vun der Amplitude reduzéieren. Dat Reglement ass awer nach net a Kraaft, esou dass d'FLEEA sech net an der Positioun gesäit, fir déi Durée nei ënnert d'Lupp ze huelen.



