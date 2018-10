Scho kuerz no deem déi lescht Büroen zou sinn, komme gläich schonn déi éischt Héichrechnunge vun TNS-Ilres. Mir erklären iech, wéi dës entstinn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Wéi entstinn Héichrechnungen? (12.10.2018) Héichrechnunge si dacks ganz präzis, dofir huet d'TNS-Ilres an hir Partnerfirma Kantar Public eng 200 Leit am Asaz.

Spéitstens wann d’Walbüroen e Sonndeg zou sinn, ass déi grouss Fro: Wéi huet Lëtzebuerg gewielt? Fir dat scho méiglechst genau ze wëssen, ier och dee leschte Stëmmziedel ausgezielt ass, ginn Héichrechnunge gemaach. Dofir kritt TNS-Ilres Verstäerkung vun hiren däitsche Kollege vu Kantar Public. Wéi dës Héichrechnungen zustane kommen, huet d’Maxime Gillen fir eis nogefrot.

Um Walsonndeg si méi wéi 200 Leit am Asaz, fir dass op RTL Radio an Tëlee sou séier wéi méiglech méiglechst präzis Héichrechnunge kënne presentéiert ginn. TNS-Ilres an hir däitsch Partnerfirma Kantar Public schécke Korrespondenten a ronn 380 vun den insgesamt 679 Walbüroen. Soubal ee Büro ausgezielt gouf, ginn d’Enquêteuren dat direkt weider. Ma dat ka bekanntlech och mol méi laang daueren.

“Déi waarden, bis gezielt ass, an déi waarden och, bis alles ausgezielt ginn ass. A bis genau déi Büroen, déi mer wëllen, ausgezielt sinn. Dat kann heiansdo emol méi séier goen, dat kann awer, wann zum Beispill e Feeler beim Ausziele geschitt, och e bësse méi laang daueren an da sëtzen se eng Zäitchen do.” esou den Tommy Klein vun TNS-Ilres.



D’Donnéeën aus deenen 280 Büroe ginn da verglach mat deene vun 2013 an op där Basis gi schliisslech Héichrechnunge gemaach. Dass si domat richteg leien, doru besteet fir de Christian Könnecke kaum en Zweiwel.

“Wir sind uns sehr sicher. Hochrechnungen funktionieren sehr gut, wenn die gesamte Stichprobe, die wir in einem Bezirk haben, ausgeschöpft ist. Dann ist die Schwankungsbreite nicht mehr sehr groß.” seet de Christian Könnecke vu Kantar Public.



Ma eppes kann net mat 2013 verglach ginn. D’Bréifwal kann haut jiddereen ufroen. A mat ronn 40.000 Leit, déi per Post gewielt hunn, sinn dat méi wéi duebel sou vill Leit, wéi nach 2013. D’Resultat dovun ass fir d’Héichrechnungsexperten deemno ganz schwéier virauszesoen.

“Die Briefwahl ist für alle Menschen jetzt möglich. Das war bei der letzten Wahl noch nicht so. Das heißt wir haben die Besonderheit oder die Herausforderung, dass wir die Briefwahlergebnisse der letzten Wahl 2013 mit etwas Vorsicht vergleichen müssen, mit den Briefwahlergebnissen, die wir am Sonntag erhalten werden.”

Wéini déi éischt Héichrechnunge kënne presentéiert ginn, hänkt dovun of, wéi séier an den eenzele Büroe gezielt gëtt a wéi knapp d’Resultat wäert ginn.