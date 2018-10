Ännerung vum Walgesetz (12.10.2018) Nach ni hu sou vill Lëtzebuerger vun der Bréifwal profitéiert!

Nach ni esouvill Lëtzebuerger hu sech fir d'Bréifwal entscheet, wéi bei dëse Walen. Dat ass well d'Walgesetz geännert gouf. Weder e Motivatiounsbréif, nach e Certificat vum Dokter waren néideg fir d'Bréifwal unzefroen.

Mam Resultat: et hunn sech zwee Mol esouvill Leit wéi nach viru 5 Joer ageschriwwen. Mir hunn bei engem Politolog nogefrot, wéi en Impakt dat op den Ausgang vun de Wale kann hunn.

40.441 Bierger hunn sech also, .. fir dëse Geste entscheet. Am Detail fält op: praktesch 3/4l vun hinne liewen hei am Land. Iwwerdeems manner Lëtzebuerger am Ausland, des Kéier d'Bréifwal ugefrot hunn.

Wäert? sou ze soen d'Opmaache vun der Bréifwal fir jidder Bierger, en Impakt op d'Walbedeelegung hunn? Kaum, sou de Politologe a Chercheur op der Uni Lëtzebuerg, Raphael Kies.