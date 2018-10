© Melina Huberty / RTL Radio Lëtzebuerg

D'Schrebergäert am Quartier Elsebrech suergen den Ament zu Esch fir Onstëmmegkeeten. D’Leit, déi sech ëm dës Gäert këmmeren, mussen déi bis Enn des Joers geraumt hunn. Konkret geet et ëm 132 Parzellen, déi musse fräigemaach ginn, fir dass dat neit Südspidol ka gebaut ginn. D'Melina Huberty war d'Escher Hobbygärtner besichen.

D’Gemeng huet net genuch Alternativen an ass net fréi genuch op d'Leit duergaangen. Et hätt ee sech iwwerhaapt net druginn, mat de Leit an Kontakt ze kommen a se z’informéieren, mengt d’LSAP-Deputéiert an Escher Gemengerotsmember Taina Bofferding.

Et si keng Iwwergangsléisunge virgesinn an et gouf keng Alternativ gesicht. Et gouf sech net mat de Leit un den Dësch gesat a mat hinnen no méiglechen Alternative gekuckt, fir dat d'Leit weider hir Gäert kënne fleegen.



© Melina Huberty / RTL Radio Lëtzebuerg

Virum Summer kruten d’Leit, déi sech ëm d’Schrebergäert „Elsebrech këmmeren, e Bréif heemgeschéckt, dass si hir Parzelle mussen opginn. Déi Betraffe sinn enttäuscht, esou wéi zum Beispill de Marcel Hautus. Et gouf Diskussiounen, ma wat déi Betraffen awer onbedéngt wollten, waren nei Gäert. Ma vun de Responsabele vun der Gemeng huet et just geheescht, datt ee keng Terraine méi huet.

Eng Léisung, fir d’Leit vun de Schrebergärt z’entschiedegen, wier aner Gäert vun Net-Escher zur Dispositioun ze stellen, heescht et bei der Gemeng. Eng aner Solutioun: Well keng Terraine méi zu Esch ze fanne sinn, soll elo un engem weidere Gemeinschaftsgaart geschafft ginn, mengt de grénge Schäffen Martin Kox. Dat wier ideal, well déi gi gefleegt an do ka jiddereen eppes huelen.



© Melina Huberty / RTL Radio Lëtzebuerg

Ma esou gutt géife Gemeinschaftgäert net funktionéieren, mengt dogéint den Marcel Hautus, wou dann ebe jidderee kann dra wulle goen an da kann huelen, wat hie wëll.

Nodeems de Marcel Hautus 40 Joer a sengem Schrebergaart ugeplanzt an d’Fräizäit verbruecht huet, seet sech de Mann vu 75 Joer, e wier elo net méi motivéiert genuch no enger neier Anlag ze sichen. Hie wëll net méi frësch ufänken.

Bis den 31. Dezember mussen d’Besëtzer den Terrain geraumt hunn.