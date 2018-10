© AFP

15 Méint Prisong an eng Geldstrof: Dat huet de Vertrieder vum Parquet e Freideg um Stater Geriicht an enger Affär vun ënnert anerem Klauen a Fälschung fir eng Fra vun 33 Joer gefrot. D'Ex-Sekretärin aus der Spidolspraxis vun zwee Doktere soll ënnert anerem Borgeld vun engem Patient net weiderginn an der CNS fir ronn 1.250 € gefälschte Rechnunge geschéckt hunn. D'Fälschungen huet d'Beschëllegt e Freideg zouginn, d'Klaue vu Borgeld dogéint net.





Prozess vu Klauen a Fälschung / Reportage Eric Ewald



Si hätt déi Suen an eng Enveloppe gemaach, sot d'Fra, déi virzejoert scho wéinst ähnleche Faite veruerteelt gouf. Dowéinst huet de President vum Geriicht si dann och gefrot: „Firwat gräift Der erëm an d'Keess, fir d'zweet?“ Et géif hir leed doen, si géif bereien, wat si gemaach hätt, ma si hätt vill Scholden, ronn 150.000 €.Um Ufank vun der Sëtzung hat e Patient ausgesot, dass hien eng Kéier ronn 440 € bor bezuelt hätt, well hien 3 Mol bei ee vun den Doktere gaange wär a keng Rechnung kritt hätt. Hien hätt der Sekretärin d'Sue ginn, net matkritt, wat mam Geld geschitt wär, a wär gaangen. En déckt halleft Joer dono hätt hien du gesot kritt, d'Praxis géif kee Borgeld méi unhuelen. Fir eng aner Sekretärin war d'Politik vun der Praxis „kee Borgeld“. Et hätt dann och keng Keess dofir ginn. Enger Enquêtrice vun der Police judiciaire no gouf déi Zomm net erëmfonnt an hätt d'Ugeklote Sue vu gefälschte Rechnungen zréckbezuelt kritt, dat net fir d'éischt.Nodeems d'Affekotin vun der Beschëllegter ënnerstrach hat, dass déi d'Fälschungen zouginn hätt, huet d'Affekotin vun den Dokteren net grad 5.500 € Schuedenersatz gefrot. An den A vum Vertrieder vum Parquet da wär d'Klauen zréckzebehalen: D'fréier Aarbechtskollegin hätt ausgesot, dass et keng Keess gouf, an awer hätt d'Fra d'Sue vum Patient ugeholl, Suen, déi ni bei den Dokteren ukomm wären.Wat d'Fälschungen ugeet, d.h. dass en Dokteschstempel op Rechnunge gemaach an d'Ënnerschrëft nogemaach gouf, do géif en Aveu virleien. Donieft hätt d'Ugekloten der CNS déi gefälschte Rechnunge presentéiert a Suen erëmkritt. Hir 1. Affär an deem Sënn hätt mat 316 gefälschte Mémoires d'honoraires eng aner Envergure gehat. Si wär dofir veruerteelt ginn an awer virugefuer.D'Uerteel ass fir den 9. November.